LISTA DEPORTES

FÚTBOL

INGLATERRA-LIGA

LIVERPOOL — El colombiano James Rodríguez anota su primer gol en el fútbol inglés y Dominic Calvert-Lewin anotó tres, para llevar a Everton a una victoria de 5-2 sobre West Brom, en un partido de la Premier inglesa que tuvo dos tarjetas rojas, una de ellas para el técnico visitante Slaven Bilic. 400 palabras. Con foto. ENVIADO.

ALEMANIA-LIGA

BERLÍN — Los jóvenes Gio Reyna y Erling Haaland anotaron y Borussia Dortmund arrancó su campaña en la Bundesliga con una victoria el sábado de 3-0 sobre Borussia Mönchengladbach. Unos 9.300 hinchas fueron permitidos en el partido en el Wesfalenstadion de Dortmund, para la mejor concurrencia en Alemania desde las restricciones del coronavirus que comenzaron en marzo. Por Ciarán Fahey. 350 palabras. Con fotos. ENVIADO.

ESPAÑA-LIGA

BARCELONA — Unai Emery se lleva su primera victoria como técnico del Villarreal, cuando Gerard Moreno anotó un gol y sirvió el pase para que Paco Alcácer mmarcase otro, en un triunfo de 2-1 el sábado sobre Eibar. Moreno emparejó las acciones a los 63 minutos luego del gol de Kike Garcia en la primera mitad, cuando evadió a su marca y anotó desde un ángulo cerrado. 200 palabras. ENVIADO. Se actualizará.

FRANCIA-LIGA

PARÍS — El ascendido Lens continúa su sorpresivo arranque de la campaña en la liga francesa, venciendo el sábado a Bordeaux 2-1 en casa, para su tercera victoria en cuatro partidos. Habiendo vencido ya al campeón defensor Paris Saint-Germain, el club del norte de Francia está provisionalmente en segundo puesto antes del partido más tarde en la jornada entre Rennes y Mónaco. Por Jerome Pugmire. 250 palabras. Se ampliará.

CICLISMO

TOUR

En un clímax increíble para el Tour de Francia, Tadej Pogacar aplasta a su compatriota esloveno Primoz Roglic en la última etapa el sábado antes del cierre en París, para arrebatarle la camiseta amarilla. 350 palabras. Con fotos. ENVIADO.

TENIS

ITALIA

ROMA — La primera cabeza de serie Simona Halep se convierte en la primera semifinalista del Abierto de Italia, cuando su oponente Yulia Putintseva, de Kazajistán, se retiró a mediados de su partido debido a una lesión en la espalda. Menos de dos semanas después de perder por expulsión en el Abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic perdió la calma de nuevo en una victoria de 6-3, 4-6, 6-3 sobre Dominik Koepfer. Por Andrew Dampf. 390 palabras. Con fotos. ENVIADO. Se actualizará.

US OPEN

MAMARONECK, Nueva York – Tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, segundo major del golf que se disputa este año. Por Doug Ferguson. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

BALONCESTO

CELTICS-HEAT

LAKE BUENA VISTA, Florida - The Miami Heat will aim to take a 3-0 lead over the Boston Celtics in the Eastern Conference finals when their series resumes Saturday night. The Heat are an NBA-best 10-1 in these playoffs; Boston has gone 2-5 since a 6-0 start. Por Tim Reynolds. AP Fotos. Editores: partido comienza a las 0040 GMT.

BÉISBOL

San Francisco en Oakland, 4:10 p.m.

Toronto en Filadelfia, 6:05 p.m.

Cleveland en Detroit, 6:10 p.m.

Washington en Miami, 6:10 p.m.

San Luis en Pittsburgh, 7:05 p.m.

Atlanta en N.Y. Mets, 7:07 p.m.

Chicago Medias Blancas en Cincinnati, 7:07 p.m.

Arizona en Houston, 7:10 p.m.

Kansas City en Milwaukee, 7:10 p.m.

N.Y. Yanquis en Boston, 7:30 p.m.

Tampa Bay en Baltimore, 7:35 p.m.

L.A. Dodgers en Colorado, 8:10 p.m.

Minnesota en Chicago Cachorros, 8:15 p.m.

Seattle en San Diego, 9:10 p.m.

Texas en L.A. Angelinos, 9:10 p.m.

NBA PLAYOFFS

At Lake Buena Vista, Fla.

Boston vs. Miami, 9 p.m.

