Libran a la esposa del expresidente Morales en un caso por fraude en Guatemala

En la imagen, la ex primera dama de Guatemala Patricia Marroquín, esposa del exmandatario Jimmy Morales (2016-2020). EFE/Ron Sachs/Archivo

Guatemala, 18 sep (EFE).- Un juez libró este viernes de un proceso por supuesto fraude a la ex primera dama de Guatemala Patricia Marroquín de Morales al dictar falta de mérito a la imputación de la Fiscalía Contra la Corrupción.

El titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Pedro Laynez, consideró que no existen los elementos suficientes que indiquen que Patricia Marroquín, esposa del exmandatario Jimmy Morales (2016-2020), pudiera cometer el delito de fraude en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Laynez aseguró que veía "contradicciones" que le generaban "dudas" por la falta de indicios en la causa del Ministerio Público (Fiscalía), que aseguraba que Marroquín de Morales fue contratada por la cartera sanitaria sin contar con los conocimientos para prestar servicios técnicos informáticos en el ministeiro en el año 2014, dos años antes de que Jimmy Morales llegara a la Presidencia.

Según la Fiscalía, tampoco existían documentos de soporte que permitan acreditar las labores en los informes mensuales de actividades que Marroquín presentó ante el Ministerio de Salud, algo que era un "requisito esencial para que se le pagaran los honorarios pactados".

Las pesquisas preliminares de la Fiscalía, que comenzaron en 2018 durante el tercer año del gobierno de Morales, incluyen testimonios de trabajadores de la Unidad de Informática que aseguran que la exprimera dama no se presentaba a laborar.

LA CONTRATACIÓN

El exministro de Salud Jorge Villavicencio, fallecido durante la pandemia a causa de la COVID-19, avaló esa contratación, mientras que el excoordinador informático del Ministerio de Salud Breyner Osberto Godínez Peiro aceptó los informes de la ex primera dama, "a sabiendas que la referida persona no habría ejecutado los servicios para los cuales se le contrató", según la Fiscalía

La defensa de Patricia Marroquín, encabezada por el abogado Juan Carlos Borrayo -que defendió al exmandatario Morales en los procesos de desafuero que vivió durante su mandato- aseguró que la Fiscalía sostenía la imputación con base en "argumentos falsos" y enfatizó que hubo testigos que confirman que la ex primera dama sí prestó los servicios.

La Fiscalía aún puede apelar la decisión del juez Laynez. Además, la ex primera dama también es investigada por un caso de corrupción en el que supuestamente recibió, junto a su esposo, varios cheques sin declarar durante la campaña electoral de 2015.

El exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Othmar Sánchez, ya señalado en otra causa, habría girado esos cheques a través de la "Corporación Fulanos y Menganos" para la campaña deJimmy Morales.

Este es uno de varios señalamientos contra la familia del expresidente Morales, como los intentos fallidos de desafuero en su contra por financiación ilícita o no reportada o por su supuesta responsabilidad en el incendio en el hogar de acogida estatal Virgen de la Asunción, donde 41 niñas murieron calcinadas y 15 más resultaron heridas con quemaduras graves en 2017.

Además, el hermano y el hijo del exmandatario, Samuel Everardo y José Manuel, protagonizaron un juicio por supuesto fraude en 2013 al Registro de la Propiedad, pero en 2019 salieron libres de las acusaciones.

Jimmy Morales, actor, director y productor de un programa de comedia durante 16 años en la televisión abierta, dejó el 14 de enero pasado el poder y es actualmente diputado de la bancada Guatemala del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un cargo que se otorga directamente a los exgobernantes.