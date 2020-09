Lacoste rompe con dos raperos acusados de agresiones sexuales

La casa de moda francesa Lacoste indicó el viernes a la AFP que había puesto fin a su colaboración con los raperos Moha La Squale y Roméo Elvis, ambos acusados de agresiones sexuales por mujeres en las redes sociales.

"La marca querría aclarar que cuando asociamos nuestra imagen con un embajador, está claro que la idea es abrirnos a nuevos horizontes, unos y otros. No es esto lo que está ocurriendo actualmente en Francia con algunos de ellos, y lo lamentamos profundamente", explicó la empresa en un comunicado.

Lacoste precisó que había "dejado de colaborar con Moha La Squale desde hace varios meses porque su comportamiento ya no se correspondía con los valores de la marca". En cuanto a Roméo Elvis, la marca no prolongará su contrato, según un portavoz.

"Condenamos totalmente cualquier forma de violencia, de acoso y de agresión", añadió el comunicado.

Lacoste se asoció en 2018 con el rapero francés Moha La Squale para la personalización de varias prendas, mientras que el rapero belga Roméo Elvis anunció en 2019 una colaboración con la famosa marca del cocodrilo verde.

Moha La Squale está siendo investigado desde principios de septiembre por "agresiones sexuales", "violencia voluntaria" y "amenazas de muerte" a raíz de las acusaciones de tres mujeres que lo denunciaron. El 11 de septiembre fue presentada una cuarta denuncia.

El rapero, de 25 años, fue una de las grandes revelaciones de 2018 con su primer álbum "Bendero", del que se vendieron más de 50.000 ejemplares (disco de oro).

Roméo Elvis, de 27 años, se disculpó a principios de septiembre en las redes sociales por haber "utilizado [sus] manos de forma inapropiada sobre alguien", creyendo responder "a una invitación, que no era tal". "Lo que muy a menudo se ve como un acto banal es un error que no hay que hacer", agregaba el rapero, quien afirmaba que no estaba "orgulloso de esta situación" y que esperaba "servir de ejemplo de lo que no hay que hacer".

