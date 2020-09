"La Bestia" manda un contundente mensaje con récord absoluto

El italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex). EFE/EPA/PASQUALE BOVE

Madrid, 19 sep (EFE).- El italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) mandó un contundente mensaje a todos sus rivales al establecer un nuevo récord absoluto de Moto2 al rodar en 1:35.649 en la tercera tanda de pruebas libres para el Gran Premio de Emilia Romagna en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Las condiciones de la pista eran prácticamente perfectas como se pudo ver en el resto de categorías y por ello los tiempos bajaron de manera espectacular en todas las categorías y Moto2 no fue una excepción pues en apenas unos minutos el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) rodó en 1:35.844 para rebajar el tiempo que ayer consiguiese el líder del mundial, el italiano Luca Marini (Kalex), 1:35.956.

Y no fue la última oportunidad pues el mismo Sam Lowes consiguió rebajar su registro personal al rodar en 1:35.800, nuevo récord absoluto y el tercer registro por debajo del minuto y 36 segundos, al que sólo pudieron acceder el británico y el italiano, aunque todavía había por delante media hora de entrenamiento efectivo.

Con Lowes dominando la tabla global de Moto2, tras su estela se colocaron Marini y los españoles Jorge Navarro (Speed Up), muy necesitado de conseguir un buen resultado para dar un giro radical a un inicio de la temporada que sólo le ha permitido puntuar en dos carreras a pesar de estar siempre entre los más rápidos, y el debutante Arón Canet (Speed Up).

Pero las "hostilidades" no habían hecho más que comenzar pues ya en el último tramo de la tercera sesión el italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) asestó un nuevo golpe al cronómetro al rodar en 1:35.649, nuevo récord absoluto de la categoría, secundado aún por Sam Lowes, pero con Marco Bezzecchi (Kalex) en la tercera plaza, que había doblegado a su compañero de equipo Luca Marini, mientras Canet y Navarro "cayeron" a la séptima y octava plaza, respectivamente.

Entre los españoles, Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) también consiguió el pase a la segunda clasificación con el noveno mejor tiempo, con Xavier Vierge (Kalex) en duodécimo lugar y con nombres propios destacados como los del alemán Marcel Schrotter (Kalex), el italiano Nicolo Bulega (Kalex) o el británico Jake Dixon (Kalex), en tanto que se quedaron fuera pilotos como los italianos Lorenzo Baldasarri (Kalex) y Fabio di Giannantonio (Speed Up) o los españoles Marcos Ramírez (Kalex) y Héctor Garzó (Kalex).