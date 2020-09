James sigue los pasos de Faustino Asprilla

EFE/EPA/Nick Potts

Londres, 19 sep (EFE).- Mucho ha llovido ya desde que Faustino Asprilla se convirtió en el primer goleador colombiano de la Premier League. Ocurrió un 24 de febrero de 1996 en un encuentro entre el Manchester City y el Newcastle United, mucho antes de que James Rodríguez le igualase 24 años después y con la camiseta del Everton.

Tan solo dos encuentros ha necesitado el colombiano para seguir los pasos de Asprilla y estrenarse como goleador en la Premier League. Antes otros colombianos también igualaron la gesta de Asprilla, como Yerry Mina, Jefferson Lerma, Carlos Sánchez 'La Roca' o Davinson Sánchez, entre otros, pero ninguno ha tenido el impacto de James.

El de Cucutá es la sensación de la Premier League con tan solo dos partidos a sus espaldas. Carlo Ancelotti le ha conferido la manija del equipo y él la está llevando a las mil maravillas, dirigiendo al equipo como hacía años que no podía, los que se pasó en el ostracismo en el Real Madrid.

Y además lo ha conseguido imponiéndose a las críticas del propio Asprilla, que atacó duramente su decisión de irse del Madrid para recalar en el norte de Inglaterra.

"No lo entiendo, lo hace todo al revés", dijo el exdelantero de Parma y Newcastle en la emisora Blu Radio.

"Esas decisiones de James... No se quiso quedar en el Bayern porque hacía mucho frío, se vuelve para el Real Madrid a chupar banquillo y termina en el Everton. Yo creo que hace más frío en Liverpool", aseguró.

Pero James ha demostrado al pionero en tierras inglesas que se equivoca. Con el 19 a la espalda, James ha recuperado el brillo de tiempos pasados. Quizás nunca llegue a ser el '10' que sobresalió en el Mundial de 2014, pero aún tiene calidad en sus botas para parecerse al James que despuntó en su primera temporada en Madrid.

En los muelles de Liverpool parece haber encontrado el escondrijo para desplegar su fútbol con un entrenador que ya le ha tenido en tres equipos diferentes (y pudo recalar también en su Nápoles) y que sabe lo que necesita de él.

"Le fichamos por su calidad. Si hubiéramos querido a alguien rápido hubiésemos fichado a Usain Bolt", aseveró el italiano.

De momento, James se ha convertido en el último colombiano en marcar en la liga más competitiva del mundo. En sus pies y en su cabeza tiene la oportunidad de demostrar a Asprilla que se equivoca, que él fue el que abrió camino en la pérfida Albión, pero que es James el que ha llegado a rematar la faena.

Manuel Sánchez Gómez