Fútbol/Selección.- Crónica del Moldavia - España, 0-9

España brinda el mejor homenaje a Torrecilla



Las jugadoras de Jorge Vilda atropellan a Moldavia y dan otro paso hacia la 'Euro'



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La selección femenina española de fútbol brindó este sábado el mejor homenaje posible a la jugadora Virgina Torrecilla, en tratamiento tras ser operada de un tumor cerebral, gracias a una goleada ante Moldavia (0-9) en la cuarta jornada del grupo D de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2022.



El equipo de Jorge Vilda, que llevaba seis meses sin competir por la pandemia, volvió a los terrenos de juego ante la débil Moldavia con una autoritaria goleada que sirvió como 'aviso a navegantes' en su camino al Campeonato de Europa. España no tuvo dudas y a los diez minutos ya había resuelto el envite.



Lucía García, que mostró una camiseta en apoyo a Torrecilla, y Alexia Putellas marcaron con facilidad y colocaron el 0-2 en un abrir y cerrar de ojos. España protagonizó el monólogo en Chisinau que continuó con más y más goles para alcanzar la media docena antes de llegar al descanso.



Mariona Caldentey y Jenni Hermoso hicieron el tercero y el cuarto, y en el segundo tramo de la primera mitad llegaron el quinto y el sexto tanto de la tarde, con Leila Ouahabi como asistente y Alba Redondo y Lucía García como anotadoras.



Tras el descanso, España buscó el séptimo, lo estaba bordando, y lo encontró por medio de Mariona Caldentey. El octavo lo marcó Patricia Guijarro tras un tiro al palo de Aitana Bonmatí y el noveno, ya con varios cambios en el once de Vilda, lo marcó Caldentey desde los once metros para completar su 'hat-trick'.



De esta forma, España lidera el grupo D de clasificación para la 'Euro' 2020 con 10 puntos de 12 posibles, dos de ventaja sobre Polonia. Su próximo partido será el 23 de octubre frente a la República Checa, tercera clasificada.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MOLDAVIA, 0 - ESPAÑA, 9 (0-6, al descanso).



--ALINEACIONES.



MOLDAVIA: Munteanu; Cerescu, Prisacari, Caraman (Druta, min.87); Sivolobova, Tabur, Chiper, Topal, Trofimov (Musteaj, min.48); Colesnicenco y Chirica (Railean, min.66).



ESPAÑA: Sandra Paños; Corredera, Paredes, Mapi León, Ouahabi, Guijarro; Redondo; Jenni Hermoso (Cardona, min.73), Alexia Putellas (Guerrero, min.79), Lucía García (Bonmatí, min.59) y Mariona Caldentey.



--GOLES:



0-1, min.6, Lucía García.



0-2, min.9, Alexia Putellas.



0-3, min.26, Mariona Caldentey.



0-4, min.34, Jenni Hermoso.



0-5, min.38, Lucía García.



0-6, min.40, Alba Redondo.



0-7, min.53, Mariona Caldentey.



0-8, min.74, Patricia Guijarro.



0-9, min.80, Mariona Caldentey.



--ÁRBITRA: Jelena Pejkovic (CRO). Amonestó a Lucía García (min.43) en España; y a Sivolobova (min.64), Prisacari (min.68) y Railean (min.79) en Moldavia.



--ESTADIO: Zimbru (Chisinau).