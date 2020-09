Fútbol/Primera.- (Crónica) Villarreal y Celta se ponen al mando tras lograr sus primeras victorias

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Villarreal y el Celta de Vigo se han situado como líderes provisionales de la Liga Santander después de conseguir sus primeras victorias frente al Eibar y al Valencia, respectivamente, en dos partidos pertenecientes a la segunda jornada del campeonato, mientras que el Getafe debutó con un triunfo por la mínima ante Osasuna.



En La Cerámica, el Villarreal se llevó los tres puntos remontando al Eibar (2-1) gracias a los goles de Gerard Moreno y Paco Alcácer en la media hora final, después de que Kike García adelantase a los armeros cinco minutos después del descanso.



El Eibar aguantó a la perfección el dominio de los locales, que incluso se adelantaron a los nueve minutos en otra acción de Gerard Moreno que fue anulada por el VAR. Los de José Luis Mendilibar endurecieron el choque y fueron prácticos para llevar el empate a la segunda mitad. En el arranque golpearon primero en una definición sensacional de Kike en el mano a mano con Sergio Asenjo.



Pero los de Unai Emery, que consigue su primera victoria como técnico del 'Submarino Amarillo', siguieron con la misma receta para empatar el encuentro en el minuto 60 con una excelente maniobra de Gerard Moreno, que se revolvió en el área demostrando su condición de internacional. El segundo de los castellonenses fue de Paco Alcácer, con suspense por el VAR, en otra gran definición del ex del Barça.



En Balaídos, el Celta logró una victoria de prestigio (2-1) ante el Valencia en un partido donde pudo pasar de todo. Los jugadores de Oscar García se pusieron por delante al cuarto de hora con un tanto de Iago Aspas, el gran protagonista del encuentro. El de Moaña hizo bueno un sobresaliente envío de Nolito, capaz de driblar a dos rivales antes de entregar en bandeja a su compañero.



El Valencia se recuperó bien del golpe y contestó con un gol de Maxi Gómez a pase de Wass, dos ex del Celta, a pocos minutos del descanso. En la segunda mitad Aspas volvió a marcar para los olívicos, que incluso pudieron haber logrado el tercero con un disparo al poste de Brais Méndez a pocos minutos del minuto 90. El Celta comparte el liderato con el Villarreal con cuatro puntos de seis posibles.



EL GETAFE DEBUTA CON VICTORIA.



Por su parte, en el Coliseum Alfonso Pérez, el Getafe debutó en Liga con un pírrico triunfo ante el Club Atlético Osasuna (1-0). El cuadro de José Bordalás fue a más con el paso de los minutos tras una primera mitad nefasta de ambos conjuntos. En la segunda llegó el único tanto de la tarde, obra de Jaime Mata.



En esta ocasión también hubo dudas y tuvo que intervenir el video tras el remate de Mata en el costado derecho. El gol subió finalmente al marcador. Fue entonces cuando los navarros buscaron el empate, pero no se chocaron con la defensa de los madrileños. El triunfo despeja todas las dudas de un Getafe que no terminó la temporada pasada de la mejor manera.



--RESULTADOS DE LA SEGUNDA JORNADA.



-Sábado 19 de septiembre.



Villarreal - Eibar 2-1.



Getafe - Osasuna 1-0.



Celta - Valencia 2-1.



-Domingo 20 de septiembre.



Huesca - Cádiz 16.00.



Granada - Alavés 18.30.



Betis - Valladolid 18.30.



Real Sociedad - Real Madrid 21.00.



-Sin horarios confirmados.



Athletic Club - FC Barcelona.



Levante - Atlético Madrid.



Sevilla - Elche.