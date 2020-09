Fútbol/Premier.- (Crónica) Arsenal y Everton comienzan intratables al ritmo de Ceballos y James

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Arsenal y el Everton suman dos victorias tras las dos primeras jornadas en la Premier League y se han situado en lo más alto de la tabla junto al Crystal Palace, el tercero que ha firmado el pleno, en una jornada con especial protagonismo de dos ex jugadores del Real Madrid, Dani Ceballos y James Rodríguez.



El primero fue vital en el triunfo del Arsenal sobre el West Ham United en uno de los derbis de Londres. Lacazette inauguró la cuenta a pase de Aubameyang, pero Michail Antonio puso la igualada al borde del descanso. A cinco del final llegó la acción de Ceballos, que se coló entre dos rivales para asistir a Nketiah.



El Everton tampoco falló como local en una exhibición del equipo de Carlo Ancelotti, que doblegó al West Bromwich Albion por 5-2. James Rodríguez marcó el segundo de los 'toffees' en el recital de Calvert-Lewin, autor de un 'hat-trick'. Keane completó la goleada para los de casa.



Además, el Manchester United tuvo un mal estreno en Old Trafford y se vio sorprendido por el Crystal Palace (1-3) gracias a los goles de Townsend y Zaha, que logró un doblete, además de la buena actuación de Vicente Guaita, que estuvo muy fiable bajo palos. En el United, De Gea detuvo un penalti a Ayew, pero no tenía los dos pies sobre la línea en el momento del lanzamiento y el árbitro ordenó repetirlo.



En el otro partido disputado este sábado, el Leeds United de Marcelo Bielsa conquistó su primer triunfo ante el Fulham con otro marcador alocado tras el del debut (4-3). Costa, en dos ocasiones, Klich y Bamford anotaron para el Leeds.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 2.



-Sábado.



Everton - West Bromwich Albion 5-2.



Leeds United - Fulham 4-3.



Manchester United - Crystal Palace 1-3.



Arsenal - West Ham 2-1.



-Domingo.



Southampton - Tottenham.



Newcastle - Brighton.



Chelsea - Liverpool.



Leicester City - Burnley.



-Lunes.



Aston Villa - Sheffield United.



Wolverhampton - Manchester City.