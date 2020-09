Fútbol.- Koeman: "Riqui Puig debe jugar y aquí lo tiene muy difícil"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, explicó la situación de Riqui Puig, al que le ha dicho que se busque equipo, porque "lo tiene muy difícil" debido a la "competencia" en el primer equipo, además de valorar positivamente el triunfo ante el Elche en el Trofeo Joan Gamper (1-0).



"No es verdad que no cuente con él (Riqui Puig). Hablé con él ayer antes del entrenamiento y tengo claro que los jóvenes tienen que jugar y así se lo dije. No puede estar sin jugar. Jóvenes como Riqui tienen que participar y le dije que aquí lo va a tener muy complicado porque va a tener mucha competencia", dijo Koeman este sábado.



"Le he dicho que tiene futuro aquí y pensamos cuál es la mejor manera para triunfar en el Barça", añadió el nuevo entrenador culé, que piensa igual con otros jóvenes como Pedri o Aleñá, según indicó tras el triunfo ante el Elche por 1-0 gracias a un gol de Antoine Griezmann.



"Hemos tenido muchas ocasiones, hicimos una buena presión desde el inicio, robamos muchos balones y tuvimos oportunidades, aunque no las hemos marcado", analizó Koeman, que lamentó no haber "sentenciado" el partido con algún que otro gol.



"No falta calidad, hay muchos jugadores con rendimiento para marcar más. Al final hemos terminado cansados, pero es normal. En general, hemos hecho un buen partido", apuntó el técnico blaugrana, que tuvo buenas palabras para Coutinho, declarado MVP del trofeo.



"Ojalá veamos una gran versión de Coutinho. Para mí es un gran jugador, está trabajando bien físicamente y también con balón. Es un jugador importante para el equipo", manifestó Koeman a una semana del debut liguero del FC Barcelona ante el Villarreal.