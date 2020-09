19/09/2020 Fútbol.- El Barça se lleva el Trofeo Joan Gamper gracias a un gol de Griezmann. El FC Barcelona se ha proclamado campeón de la 55º edición del Trofeo Joan Gamper tras derrotar este sábado al Elche por la mínima (1-0) en un partido que decidió un solitario tanto del francés Antoine Griezmann a los dos minutos de juego. DEPORTES FC BARCELONA



El equipo dirigido por Ronald Koeman dejó buenas sensaciones en su último test de pretemporada antes de visitar al Villarreal el domingo 27 en su estreno liguero. El Barça fue superior al Elche y desprendió los primeros automatismos del entrenador holandés. El sello se nota y supuso el pleno de victorias en sus partidos de preparación tras Nàstic y Girona.



En esta ocasión, un gol de Griezmann fue suficiente para dejar el trofeo en casa. El ex del Atlético de Madrid, que fue de los más activos en el Camp Nou, abrió el marcador gracias a un pase de Jordi Alba en una jugada iniciada por Leo Messi, que volvió a sonreír después de la polémica generada por su posible salida hace menos de un mes.



Griezmann marcó con la zurda y dio tranquilidad a un Barça que pudo haber ampliado la cuenta con una falta de Messi y con otra ocasión de Ansu Fati, que se topó con un buen Badía. Debutó Pjanic y los nuevos Trincao y Pedri volvieron a contar con minutos, así como Philippe Coutinho, que fue de los mejores en el conjunto culé y se perfila como titular en La Cerámica dentro de siete días.



Los pupilos de Jorge Almirón, muy metidos atrás y con solo 13 jugadores profesionales, siguen preparando su estreno en Primera tras haber conseguido el ascenso hace menos de un mes. Con buenas intenciones en la salida del balón, el Elche pudo incluso haber llevado el partido a los penaltis si no llega a ser por Neto.



Una buena acción de Josan, que no culminó Diego Bri, estuvo cerca de cambiar el resultado a diez minutos del final. Sin embargo, el gol de Griezmann terminó siendo el único de un 'Gamper' que vuelve a quedarse en la 'Ciudad Condal' por octavo año consecutivo, siendo el número 43 en la sala de trofeos del FC Barcelona.