Fútbol.-Bale se marcha cedido una temporada al Tottenham

El Real Madrid y el Tottenham confirmaron este viernes la llegada al conjunto inglés del delantero galés Gareth Bale, que jugará en calidad de cedido durante la próxima temporada 2020-2021 en el que equipo en el que se dio a conocer, luciendo el dorsal número 9.



"Estamos encantados de anunciar el regreso de Gareth Bale a nuestro club cedido por el Real Madrid durante una temporada", informó el Tottenham, que publicó un emotivo video del 'expreso de Cardiff' con imágenes sobre su primera etapa en el conjunto londinense.



Siete años después de dejar los 'Spurs' por cerca de 100 millones de euros con destino al equipo madridista, el de Cardiff vuelve a Londres y pone una pausa momentánea en el 13 veces campeón de Europa, del que se marcha con 16 títulos y 105 goles, pero tras vivir unos últimos meses complicados en su relación con Zinédine Zidane.



De hecho, el año pasado sólo jugó 20 partidos, la menor cantidad en sus siete años, y no participó en los últimos ocho de la temporada, pidiendo no ir convocado ni en el cierre liguero ante el Leganés ni en el duelo de Champions ante el Manchester City.



El galés aterrizó en el verano de 2013 para conformar la conocida 'BBC' junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema y sus siete años han estado marcado más por los altibajos en su estado de forma y por los problemas físicos, aunque ha sido clave en algunos de los títulos más importantes como la Copa del Rey de 2014 o la Liga de Campeones de 2018.



Bale se marcha cedido al Tottenham de José Mourinho tras ganar cuatro Ligas de Campeones (2014, 2016, 2017 y 2018), dos Ligas Santander (2017 y 2020), una Copa del Rey (2014), cuatro Mundiales de Clubs (2014, 2016, 2017 y 2018), tres Supercopas de Europa (2014, 2016 y 2017) y dos Supercopas de España (2017 y 2020).



El galés ya sabe lo que es triunfar en el Tottenham. En su primera etapa jugó un total de 203 partidos y logró 55 goles, 26 de ellos en aquella temporada memorable 2012/13, justo antes de llegar al Santiago Bernabéu, siendo nombrado el mejor joven y el mejor jugador de la Premier League en dos ocasiones.



El Real Madrid le deseó "mucha suerte" a Bale, "un jugador que forma parte de una de las etapas más exitosas de la historia" del conjunto blanco. La mejor prueba de ello son los 16 títulos con los que se marcha a Londres bajo el brazo.



"TENÍA CLARO QUE QUERÍA VOLVER"



En sus primeras palabras como jugador de los 'Spurs', Bale mostró sus ganas por volver. "Es un club especial para mí, con aficionados increíbles y es impresionante estar de vuelta. Tengo bonitos sentimientos y estoy aquí para ganar trofeos. Tenía claro que quería volver y ahora había salido la oportunidad. Me siento bien, es un buen momento para mí, para el equipo. ¡Empecemos la temporada!", indicó.



Bale, en una entrevista con los medios del club, dijo que vuelve con "mentalidad ganadora" y para "llevar al equipo a finales, a situaciones de creer que podemos ganar y que todo es posible". "He hablado con el presidente sobre el crecimiento del club y es evidente, el estadio impresionante, y quiero contribuir para llegar al siguiente nivel: ganar un título. Será un sueño hecho realidad", añadió.



Por último, Bale también bendijo a Sergio Reguilón, cuyo traspaso se ha confirmado este sábado. "Ha hecho un año increíble en el Sevilla. Es un joven lateral derecho, con mucha energía, un gran fichaje del equipo", finalizó el jugador galés.