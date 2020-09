Eugenia Silva confiesa que después del confinamiento, sus hijos echan de menos cuando se va de casa

19/09/2020 EUGENIA SILVA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



En un momento en el que todos los ciudadanos apoyamos la cultura, la apertura de los teatros, los conciertos y los cines, Eugenia Silva ha querido asegurar lo importante que es para ella apoyar este tipo de causas que se han visto afectadas por la pandemia del Covid-19. La modelo ha asistido a la inauguración del Teatro Real y se ha dejado ver de lo más feliz por volver, poco a poco, a la normalidad que tanto deseaba.



"Claro porque yo soy de la junta de amigos del teatro real y por supuesto, es una noche especial. Hay muchos miembros de la junta que nos van a faltar, pero hay que seguir adelante y apoyar al teatro real y a esta maravilla de ópera que tenemos esta noche" nos ha confesado Eugenia Silva nada más llegar a las inmediaciones del Teatro Real.



Además, la modelo ha aprovechado para contarnos que ahora, cada vez que sale de casa, sus hijos la echan de menos: "Sí, bueno, me estaban despidiendo desde el balcón y como no están acostumbrados a que falte y que no viajo apenas, saben que me tienen ahí. Ellos están acostumbrados a verme salir de casa". Y es que como ya sabemos, después de haber pasado mucho tiempo con ellos por los tres meses de encierro, ahora se les hace mentira ver a su madre salir de casa por sus compromisos.