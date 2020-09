"Estoy muy contento", celebra Enric Mas, quinto del Tour

El español Enric Mas (Movistar), que certificó este sábado un quinto puesto en la clasificación general del Tour de Francia-2020, que finaliza el domingo, hizo un "balance positivo" y quedó "muy contento" con su actuación en esta 'Grande Boucle'.

"Respecto al equipo, la verdad es que el balance es positivo. Veníamos con ciertas críticas alrededor, porque nuestro rendimiento en las competiciones previas está claro que no había sido el mejor, pero poco a poco hemos ido creciendo y pienso que las cosas nos han acabado saliendo muy bien", explicó Mas tras una contrarreloj en la que finalizó en novena posición.

Mas quedó a apenas nueve segundos de adelantar a su compatriota Mikel Landa (Bahrain), cuarto clasificado en la general.

"Estoy muy contento con la actuación, pero sí me gustaría el año que viene empezar un poco mejor el Tour. Lógicamente me gustaría acabar igual de fuerte que este año siempre, pero a la vez no perder ese poquito de tiempo en las etapas duras iniciales", afirmó.

Hasta este sábado, el esloveno Primoz Roglic era líder del Tour y parecía camino al título, pero el también esloveno Tadej Pogacar sobrevoló la 'crono' y le arrebató el maillot amarillo en la penúltima jornada, por lo que se prepara para su coronación en los Campos Elíseos de París el domingo.

"Pienso que ha sido una batalla muy igualada entre Roglic y Pogacar durante estas tres semanas, pero por lo visto hoy en la crono ha ganado el mejor. Nosotros seguiremos peleando en los próximos años por acercarnos a lo más alto", indicó.

bur/dr/pm