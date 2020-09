El presidente de Guatemala dice que se encuentra bien de salud pese a la COVID-19

Fotografía de archivo fechada el 24 de febrero de 2020 que muestra al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. EFE/ Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 19 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, afirmó este sábado que se encuentra estable y sin cambios en su salud 24 horas después confirmar que contrajo la COVID-19.

El gobernante de 64 años se pronunció mediante medios oficiales desde su residencia y detalló que se encuentra en buenas condiciones pero que pasó la noche "con insomnio".

"Debo decirles que pasé una noche de insomnio, prácticamente no pude dormir. Dicen que es parte de los efectos", aseveró el médico y cirujano, investido como presidente por cuatro años el pasado 14 de enero.

Giammattei indicó que su caso es "leve" y que por el momento no requiere de atención hospitalaria, con una saturación de oxígeno del 97 %. En caso de necesitar una cama en un centro especializado de salud, aseguró que sería en el hospital público San Juan de Dios.

El presidente subrayó que recibió un mensaje aliento de su homólogo hondureño, Juan Orlando Hernández, y de otros países de la región como Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos.

También señaló que recibió una invitación oficial de Catar para recogerlo en Guatemala y tratarlo en el país asiático.

El gobernante guatemalteco hizo público su contagio el viernes antes del mediodía durante un programa radial y posteriormente amplió detalles al respecto en un mensaje por cadena nacional.

"El resultado de la prueba que se me hizo anoche (jueves), que es mi sexta prueba a lo largo de esta pandemia, resultó positiva", indicó el gobernante el viernes.

"Nosotros hemos recorrido el país, así que era lógico que nos iba a dar", añadió Giammattei y pidió a la población "elevar sus oraciones para poder salir cuanto antes de esto".

Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, nombrado la semana pasada al frente de dicha cartera, también dio positivo a la prueba realizada el jueves por la noche.

Guatemala contabiliza hasta la última actualización del viernes un total de 84.344 casos de la COVID-19 y 3.076 fallecidos a causa de la enfermedad, incluidos entre ellos al menos 70 funcionarios y servidores públicos, según diversas fuentes.