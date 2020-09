El museo de Rocío Jurado abrirá sus puertas en 2021, ¿por qué no ha sido posible antes?

15/02/2019 Hace apenas trece años que la gran voz de España se apagaba para siempre. Aunque siempre ha estado viva entre nosotros, Rocío Jurado vuelve a ser noticia debido a que el ayuntamiento de Chipiona ha propuesto que sea ella quién protagonice la voz del himno de Andalucía EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



El alcalde de Chipiona , Luis Mario Aparcero, nos da la buena noticia sobre el museo de Rocío Jurado y ¡atención! porque si todo sigue como hasta ahora, en muy poco tiempo lo podremos ver abierto:



"Ayer en el pleno de la comisión se aprueba oficialmente la memoria justificativa con la cual Chipiona ya tiene creado el servicio municipal del museo de rocío jurado. Hablamos de procedimientos administrativos, para ponerlo en marcha hay que pasar 17 pasos, llevamos 6. Yo espero que en el año 2021 esté en marcha" fueron las palabras del alcalde y es que como bien nos ha confesado, no solamente es un proyecto que tenga ganas de ver la familia, sino todo el pueblo de Chipiona y los fans de la cantante también.



Parece que el alcalde de Chipiona no se quiere meter en polémicas, pero asegura que ha tardado tanto en darse estos pasos porque en el pasado se hicieron mal las cosas: "No quiero echar la culpa a nadie, pero no se han hecho bien las cosas y ahora se están haciendo bien, para ser elegante y educado y no meter a rocío en polémica".



En cuanto a las especulaciones que aseguran que la tardanza de la apertura del museo de Rocío Jurado se deben a su hija, Rocío Carrasco, el alcalde del pueblo de la cantante ha confesado que: "Desde que he entrado de alcalde no he encontrado en Rocío ninguna pega, al revés, ha sido todo posibilidades, ayudas y siempre me ha demostrado que ella está favor en el museo de su madre. Nunca he encontrado impedimentos por su parte".