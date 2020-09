Coronavirus.- Bolivia supera la barrera de los 130.000 casos de coronavirus y avisa de una posible "segunda ola"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Bolivia ha superado este viernes el umbral de los 130.000 casos confirmados de la COVID-19, después de registrar más de 600 positivos nuevos, y ha avisado de la posibilidad de que la nación andina experimente una "segunda ola" de contagios si no se respetan las medidas de seguridad.



Los datos del Ministerio de Salud de Bolivia indican que el país ha constatado 632 contagios en las últimas 24 horas, por lo que el cómputo global se ha elevado hasta los 130.051 casos.



El departamento de Tarija ha vuelto a acumular la mayoría de los casos registrados en esta jornada, como ocurre desde hace días. Tarija, que ha desplazado a Santa Cruz o Cochabamba en este sentido, ha notificado 280 nuevas personas contagiadas.



Sin embargo, Santa Cruz continúa a la cabeza como el departamento boliviano más golpeado por la pandemia, ya que contabiliza 42.100 contagios en total. Le siguen La Paz, con 33.875, y Cochabamba, con 13.378. Tarija, en cuarto lugar, cuenta con 11.547 casos.



Asimismo, las autoridades sanitarias de Bolivia han registrado 39 víctimas mortales a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas. En total, 7.550 personas han muerto en el país andino a consecuencia de la enfermedad desde que comenzó la pandemia.



Por otro lado, 88.457 personas han logrado curarse de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus en Bolivia, por lo que hay 34.044 casos activos en el país.



En este contexto, el director nacional de Epidemiología de Bolivia, Virgilio Prieto, se ha dirigido a la población para advertir de una posible "segunda ola" de contagios si no se mantienen las medidas de seguridad para evitar eventuales infecciones, como el uso de mascarilla.



"Advertimos de una situación muy irregular por parte de la gente. No se está cortando la transmisión activa de la población", ha señalado Prieto, según ha informado el diario local 'El Deber'. "Invitamos a todos a cumplir las medidas de restricción para evitar un rebrote o una escalada que nos podría llevar a una segunda ola", ha agregado.



No obstante, el descenso en las cifras de nuevos contagios, a su juicio, muestra que Bolivia está llegando "al fin de la meseta y al inicio de la desescalada de casos".