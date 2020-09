Biden adopta un tono populista para atacar a Trump por la pandemia y la economía

El aspirante presidencial demócrata, Joe Biden. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Washington, 18 sep. (EFE).- El aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, adoptó un tono populista y dedicó duras palabras contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su gestión económica y de la pandemia en Minesota, uno de los cuatro estados donde comenzó este viernes la votación anticipada para las elecciones del 3 de noviembre.

"De nuevo, en sus propias palabras, grabadas a Bob Woodward, el presidente sabía en febrero que esta era una enfermedad muy contagiosa y extremadamente peligrosa. Piensen en ello: ¿cuánta gente en Iron Range (zonas mineras próximas al Lago Superior), cuántas sillas vacías en torno a esas mesas para cenar debido a su negligencia y egoísmo? ¿Cuántas mentiras dichas, y cuántas vidas perdidas?", dijo el exvicepresidente.

Biden hizo estas declaraciones en un centro de capacitación de un sindicato en Hermantown y en ellas se refirió a las grabaciones publicadas la semana pasada en los medios, que fueron hechas por el periodista Bob Woodward durante sus entrevistas entre diciembre y julio a Trump para elaborar su libro "Rage", que salió a la venta este martes en EE.UU.

En esas grabaciones, Trump reconoció que minusvaloró adrede la gravedad de la COVID-19, aún a sabiendas de su seriedad, para que no cundiera el pánico, lo que fue confirmado por él mismo en los últimos días.

Biden lamentó también la actuación del mandatario ante el deterioro de la economía por la pandemia.

"Aquí en Minesota y en todo el país, hay mucha gente que está sufriendo, que está preocupada sobre cómo van a llegar al siguiente pago de la hipoteca o mantener los pagos de sus alquileres. Ven que a la gente en el poder le va muy bien", siguió.

"Como consecuencia, se ha dejado a la gente común preguntándose '¿quién va a cuidar de mí?' Esa es la toda la historia de la Presidencia de Donald Trump", subrayó Biden.

Y agregó: "Todo lo que Trump ve desde Park Avenue (en Nueva York) es Wall Street. Es por eso que la única medida de la prosperidad de EE.UU. para él es el valor del Dow Jones".

En ese sentido, Biden dijo que ve las elecciones como "una campaña entre Park Avenue y Scranton", en un intento de marcar un contraste entre su localidad de origen, una zona industrial de clase trabajadora en Pensilvania, y el lujoso estilo de vida de Trump en Manhattan, aunque el magnate neoyorquino se crió en Queens.

"Como muchos de ustedes, he pasado gran parte de mi vida con tipos como Donald Trump mirándome con desprecio -indicó Biden-. Mirando con desprecio a gente que trabaja con sus manos, que se preocupa por sus hijos, que limpia nuestras calles".

"Esos son tipos que siempre pensaron que eran mejor que yo, mejor que nosotros, porque tienen mucho dinero, tipos que heredaron todo lo que tienen y todavía se las apañan para despilfarrarlo", afirmó.

La respuesta de Trump no se hizo esperar y respondió a su rival en Twitter poco después: "Joe Biden dice que esta es una carrera entre Scranton y Park Avenue. Esta es una carrera entre Scranton y China. Joe Biden traicionó Scranton, y a EE.UU. por China y países extranjeros. ¡Yo siempre pondré a EE.UU. primero!"

Trump ha viajado también este viernes a Minesota, donde tiene previsto dar un mitin esta noche en Bemidji.