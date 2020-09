Bale regresa al Tottenham como cedido y Reguilón le acompaña traspasado

Añade reacción de Bale ///Londres, 19 Set 2020 (AFP) - El galés Gareth Bale regresa al Tottenham, siete años después de su fichaje por el Real Madrid, como cedido para la temporada que comienza, anunció este sábado el club inglés, que además ficha por cinco temporadas al internacional español Sergio Reguilón, también procedente del club blanco.Bale, de 31 años y ganador de cuatro Champions y dos ligas en su periplo en la capital de España, había sido fichado por el Real Madrid por una cantidad récord en 2013, 85 millones de libras (110 millones de dólares, 93 millones de euros)."El Real Madrid y el Tottenham Hotspur han acordado la cesión del jugador Gareth Bale para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2021", señaló el Real Madrid en un comunicado."Nuestro club le desea mucha suerte a un jugador que forma parte de una de las etapas más exitosas de nuestra historia", añadió en el breve texto.El Tottenham anunció el regreso del galés con un vídeo, 'Bale is back', en el que mostraba algunas de las mejores acciones de su primera etapa con los Spurs (2007-2013, 203 partidos y 55 goles), cuando deslumbró al mundo del fútbol como un lateral ofensivo y goleador, gracias a su potencia y velocidad. "Es un club tan especial para mí... Es increíble volver, cuando me fui siempre pensé que volvería un día y la oportunidad se ha presentado. Tengo hambre, estoy motivado y quiero dar lo mejor al equipo", señaló el jugador en su cuenta de Twitter.En su comunicado, el Tottenham señaló que Bale estará de baja hasta octubre por una lesión de rodilla. Los percances físicos marcaron su etapa madrileña.Bale llegado al equipo de Londres procedente del Southampton. Progresivamente los técnicos fueron adelantando su posición y terminó jugando como atacante.La prensa británica ha publicado que el Real Madrid ha aceptado pagar la mitad del salario de Bale, estimado en 652.000 euros (771.000 dólares) por semana, para separarse de un jugador que no entraba en los planes del técnico Zinedine Zidane. - Relación deteriorada - El 'Expreso de Cardiff' solo había disputado 48 minutos en los 12 últimos partidos disputados por el Real Madrid la temporada pasada. Los medios españoles habían subrayado su falta de implicación con el grupo. Incluso posó en una fotografía con sus compañeros de selección con una bandera que decía 'Gales. Golf. Real Madrid. Por este orden', lo que multiplicó las críticas.Bale había acusado además al Real Madrid de torpedear su salida al fútbol chino en 2019.Minutos antes de que se anunciara el regreso del galés, el Tottenham hizo público el fichaje de Reguilón, lateral zurdo internacional español, por cinco temporadas.Según los medios, el montante de la operación alcanzaría los 32 millones de libras (35 millones de euros, 41 millones de dólares), incluyendo los bonus.Reguilón, de 23 años, fue una pieza importante en el Sevilla que conquistó la última edición de la Europa League. Jugaba como cedido por el gigante blanco.La prensa ha señalado también que el Real Madrid se guarda una opción de recompra prioritaria en los dos primeros años de su contrato. kca/pm/dr -------------------------------------------------------------