Azkargorta arenga a los jugadores de Bolivia a dar todo "sin excusas"

En la imagen, el español, Xabier Azkargorta, exseleccionador de Bolivia. EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 19 sep (EFE).- El exseleccionador de Bolivia, el español Xabier Azkargorta, arengó este sábado a los jugadores de la Verde a dar todo de sí mismos "sin excusas" para encarar las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, que comienzan en octubre próximo.

El 'Bigotón', como llaman cariñosamente a Azkargorta en Bolivia, sostuvo una charla virtual con los convocados por el venezolano César Farías para las dos primeras fechas de las eliminatorias, en las que el equipo nacional se enfrentará contra Brasil y Argentina.

"No se puede conseguir nada en la vida si no es con el aporte de los protagonistas y los protagonistas son ustedes", afirmó el vasco.

Con el lema "no hay excusas", instó a los futbolistas a desterrar de su vocabulario el "es que", pues al margen de los problemas que se presenten, " lo importante es lo que uno puede aportar al grupo. Sin eso, no hay nada que hacer".

Azkargorta es muy recordado en Bolivia porque bajo su conducción la selección nacional logró la histórica clasificación al Mundial de Estados Unidos en 1994.

"Yo no les llevé, yo les acompañé" al mundial, aseguró el 'Bigotón' a la nueva camada de jugadores que integran la Verde, a quienes también dijo que "nadie va a llevar a nadie", sino que está todos allí para trabajar en equipo.

También les aconsejó dar el cien por ciento y tener presente que la competencia es "contra uno mismo".

"Si no se clasifican, qué le vamos a hacer, pero hay una cosa que está clara: hagan lo que saben hacer, pero háganlo", manifestó y pidió que "el que no esté dispuesto a dar todo lo que sabe" se retire.

El vasco recordó que la selección que jugó las eliminatorias de 1993 tenía solamente a un jugador que militaba en un equipo extranjero, Erwin 'Platiní' Sánchez, en el Boavista portugués.

Tras la clasificación, al menos trece de aquel grupo llegaron a jugar en el exterior, por lo que pidió a los futbolistas tener en cuenta que el triunfo del equipo es una victoria personal.

La charla del 'Bigotón' con los seleccionados tiene un cariz especial, pues en esta fecha se recuerdan los 27 años del último partido de las eliminatorias de 1993, en el que Bolivia selló su clasificación a Estados Unidos con un empate a uno ante Ecuador en Guayaquil.

Aquella fue la primera y hasta ahora única vez que Bolivia ganó el derecho a estar en un Mundial de fútbol y lo hizo con resultados como el contundente 1-7 propinado a Venezuela en Puerto Ordaz, o el 2-0 ante Brasil en La Paz.

Bolivia visitará a Brasil el próximo 8 de octubre en la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas y recibirá cinco días después a Argentina en La Paz en la segunda fecha.