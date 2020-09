Antonio David se refugia en Mila Ximénez tras abandonar el plató de Sálvame

06/02/2020 Antonio David Flores, en una foto de archivo de Europa Press SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Antonio David está pasando por el peor momento de su vida y es que las demandas que ha sufrido a lo largo de estos últimos años por parte de Rocío Carrasco se han quedado en nada con lo que ahora tiene que hacer frente. Estas dos últimas semanas, el colaborador ha tenido que escuchar los testimonios de tres mujeres diferentes que aseguran haber tenido un romance con el padre de Rocío Flores después de que este le diese el 'Sí, quiero' a Olga Moreno.



Hace unos días, Antonio David reconocía en su programa estar pasando por una crisis sentimental con su mujer, a la que le está afectando los diferentes testimonios de estas mujeres que aseguran haber estado con su marido.



Este viernes se vivió en Sálvame uno de los peores momentos para el colaborador, que acabó abandonando el plató porque su hija, Rocío Flores entraba en directo desde Málaga para defender a su familia por encima de todo: "No estoy dispuesta que mi familia se rompa, no lo voy a consentir". Tras esta intervención, el colaborador se fue del programa, pero se quedó tomando algo en un bar cerca de las instalaciones de Mediaset con su compañera, Mila Ximénez.



Tras terminar de hablar con su compañera de programa, Antonio David y Mila Ximénez se fueron juntos en el taxi y el colaborador no quiso hacer ninguna declaración sobre cómo se encontraba tras las palabras de su hija. Lo único que quiso dejar claro es que el apoyo de su compañero siempre consigue levantarle el ánimo.