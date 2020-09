Algo pasa con Riqui (Puig)

El centrocampista del FC Barcelona, Riqui Puig. EFE/Carlos García/Archivo

Barcelona, 19 sep (EFE).- No hay día que pase que el FC Barcelona no genere alguna información fuera del guión, la de este sábado, a pocas horas de la disputa del trofeo Joan Gamper, es la baja en la convocatoria de la joven promesa Riqui Puig, a quien Ronald Koeman ha dejado de lado, como antes ya habían hecho Ernesto Valverde y Quique Setién.

Riqui Puig, 21 años, es el señalado por todo el barcelonismo como el heredero de los grandes centrocampistas con el sello de La Masia, pero parece que no convence a los entrenadores. Una historia que recuerda a la que en su día protagonizó otro hijo pródigo del barcelonismo y que solo triunfó fuera del Camp Nou: Iván de la Peña.

Según una información de RAC1, Puig no está en la lista para el Gamper porque Koeman no cuenta con él y le ha hecho que ver que lo mejor es que se busque destino. El cambio de sistema (de 4-3-3 al 4-2-3-1) con la introducción del doble pivote y la alta densidad de centrocampistas habrían influido en la decisión del holandés, mientras el desconcierto se ha instalado en Riqui Puig.

Llama poderosamente la atención que Koeman, contratado por la directiva de Josep Maria Bartomeu y en una temporada de transición, decida sobre un jugador que ha centrado todas las miradas por su capacidad creativa y su velocidad en el pase, por eso el barcelonismo vive descolocado este nuevo movimiento.

Un movimiento que se produce en una semana en la que Quique Setién denunció a la directiva por el impago de su liquidación y un grupo de socios han reunido más de 20.000 socios para forzar una moción de censura contra Bartomeu y su junta directiva.

Pero algo debe pasar en las oficinas de Arístides Maillol, que están en el centro de mira después del primer bombazo lanzado por el Bayern en forma de 2-8 y del segundo protagonizado por Leo Messi.

Sin tiempo para recuperarse de la última sorpresa, ahora se produce una nueva. Algo pasa con Riqui, que jugó medio partido ante el Nàstic, unos minutos ante el Girona y ya no se vestirá en el Gamper.

El futuro del canterano, con contrato hasta 2021 y una opción de dos temporadas más que puede activar unilateralmente el Barça, podría estar como cedido lejos del Camp Nou. En tiempos de vacas flacas en can Barça, los dirigentes necesitan ingenio para activar alguna de las operaciones pendientes, una de ellas la del carrilero diestro Sergiño Dest (Ajax). Igual Riqui podría ser moneda de cambio en esta.

Francisco Ávila