Al menos dos muertos en un tiroteo en una fiesta en la ciudad de Rochester

Un agente en un operativo policial en Rochester, Nueva Hampshire (EEUU). EFE/CJ GUNTHER/Archivo

Nueva York, 19 sep (EFE).- Dos personas han muerto y 14 han resultado heridas por los disparos efectuados al menos por una persona en una fiesta que se celebraba en el patio trasero de una casa en la ciudad de Rochester, en el noroeste del estado de Nueva York, informaron fuentes policiales y testigos citados por los medios estadounidenses.

Hasta el momento, tal y como ha informado la policía, no se han efectuado detenciones y ni siquiera se sabe si hubo uno o más autores de los disparos.

La policía acudió en la madrugada del sábado a una casa cercana a la Avenida Pensilvania tras recibirse una llamada al servicio de emergencias para informar de que se habían escuchado disparos procedentes de un patio donde estaban reunidas un centenar de personas.

El jefe interino de la policía local, Mark Simmons, informó de que cuando las primeras unidades policiales llegaron a la casa encontraron "una situación caótica". Al parecer, según dijo, en el patio se estaba celebrando una fiesta de la que la policía no tenía conocimiento.

Un total de 16 personas fueron alcanzadas por los disparos, entre ellos los dos fallecidos, de entre 18 y 22 años, según la policía, que no ha dado más detalles del tiroteo.