Al menos 57 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua en lo que va de año

La ONG Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir alertó sobre esos últimos feminicidios, demandó justicia para las víctimas, y clamó para detener la violencia machista con el lema "Ni una menos" y "¡Ya no más!". EFE/Jorge Torres./Archivo

Managua, 19 sep (EFE).- Al menos 57 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua a causa de la violencia machista en lo que va de año, entre ellas tres en las últimas 48 horas, según un informe divulgado este sábado por una organización gubernamental.

La ONG Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir alertó sobre esos últimos feminicidios, demandó justicia para las víctimas, y clamó para detener la violencia machista con el lema "Ni una menos" y "¡Ya no más!".

Las mujeres asesinadas en las últimas 48 horas fueron identificadas como Elisa Lourdes Flores Rivera, de 22 años, Erlinda García, de 45 años, e Isolda Cáceres, de 35 años

En el caso de Flores Rivera, que fue estrangulada en una comunidad rural del norte de Nicaragua, tenía siete meses de embarazo y fue encontrada en el interior de su vivienda con una tela alrededor del cuello, con golpes en la cabeza y con signos de violencia sexual, según el no gubernamental Observatorio por la Vida de las Mujeres, que presume fue violada.

Los organismos defensores han alertado sobre esos crímenes y han hecho un llamado a detener la violencia machista.

También han instado a las mujeres a cuidarse "unas a otras", y han criticado la presunta pasividad del Estado, principalmente de la Policía Nacional por no atender oportunamente las denuncias de las familias.

El Gobierno ha reaccionado a los últimos feminicidios y los ha calificado como "crímenes de odio", delitos por el cual ha propuesto se establezca la cadena perpetua en Nicaragua.

El Gobierno, tras críticas de las organizaciones feministas, ha reabierto este año las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia con el fin de prevenir las muertes violentas en el país.

En 2019 al menos 59 mujeres fueron asesinadas por hombres, según los registros de organizaciones feministas. En 2018 y 2017 el total de víctimas fue 57.