Victoria Federica y Jorge Bárcenas, compenetrados hasta en la elección de su mascarilla

MADRID, 18 (CHANCE)



Con el recuerdo de las vacaciones cada vez más lejano y volviendo poco a poco a la rutina, Victoria Federica se encuentra centrada en el tercer curso de Administración de Empresas que comenzaba a principios de esta semana después de seis meses alejada de las aulas. Sin embargo, la joven, toda una it girl no descuida su ajetreada agenda social. En esta ocasión Victoria y su novio, Jorge Bárcenas, disfrutaron de una divertida velada con amigos en un lujoso restaurante de la capital.



Completamente al margen del complicado momento que pasa la Familia Real tras la marcha de España del Rey Juan Carlos, su nieta aprovecha al máximo los últimos días de verano en Madrid para disfrutar con sus amigos. Pocos días después de la celebración de cumpleaños, Victoria disfrutó de la noche con su chico y unos amigos, pero intentando mantener su relación con el Dj en la más estricta intimidad, la enamorada pareja salió del local por separado.



Fiel reflejo del estilo de su madre, la sobrina del Rey Felipe VI eligió uno de sus looks más cómodos para disfrutar de la ocasión y es que lució pantalón blanco roto con camiseta beige de brillo y zapatillas de deporte. Para protegerse de la bajada de temperaturas en la noche, la joven apostó por un sencillo pañuelo en color negro que llevó colgado en el cuello.



Y, como complemento, Victoria llevó una mascarilla contra el Covid a juego con la de Jorge Bárcenas. Y es que ambos, demostrando lo compenetrados que están, lucieron una idéntica mascarilla de protección negra con una estrella blanca en un lateral.