Veteranos de Bahía Cochinos respaldan a Trump para frenar el "socialismo"

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 18 sep (EFE).- Los exiliados cubanos que participaron en 1961 en una fallida invasión de Cuba para sacar del poder a Fidel Castro anunciaron este viernes su respaldo oficial al presidente Donald Trump en las próximas elecciones como garantía de que frenará los intentos de "transformar" a EE.UU. en un "estado socialista".

En un acto celebrado en el museo de la Asociación de la Brigada 2506 en La Pequeña Habana de Miami, Mercedes Schlapp, asesora para Comunicaciones Estratégicas de la campaña de Trump, recibió la carta en la que los excombatientes de Bahía de Cochinos le comunican al presidente su decisión de renovar el apoyo que le dieron en 2016.

Medio centenar de personas asistieron al acto celebrado en el museo plagado de recuerdos de la fallida operación militar que tuvo al inicio el apoyo de la CIA.

En este mismo lugar estuvo Trump en octubre de 2016, en la recta final de la campaña que lo llevó a la Presidencia, tras vencer a la demócrata Hillary Clinton.

Fue la primera vez que los excombatientes de Bahía Cochinos (en Cuba conocida como Playa Girón) tomaron partido en unas elecciones presidenciales de EE.UU. en 55 años.

Tradicionalmente los exiliados cubanos en EE.UU. son partidarios del Partido Republicano por mantener una política de antagonismo y aislamiento del Gobierno de Cuba.

CUBANOS, UN VOTO IMPORTANTE PARA TRUMP

"Nos sentimos honrados de respaldar la candidatura del presidente Donald Trump para un segundo mandato", dijo Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506.

Mercedes Schlapp agradeció el respaldo de la Brigada 2506 y subrayó: "Vivimos un momento crítico en que cada voto cuenta".

Trump y el candidato demócrata Joe Biden están virtualmente empatados en Florida, según las últimas encuestas de intención de voto.

En la carta entregada hoy a Schlapp, López de la Cruz expone que le dan su respaldo al presidente republicano por haber cumplido sus promesas de la campaña de las elecciones de 2016 y porque su plataforma política y económica "está en línea con las creencias" de su organización.

Los veteranos de Bahía Cochinos subrayan especialmente que Trump ha cumplido con su promesa de "luchar contra los regímenes totalitarios, el tráfico de drogas y personas y las violaciones de los derechos humanos en nuestro hemisferio y más allá".

Particularmente le agradecen "los esfuerzos para acabar con los delictivos regímenes marxistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua a través de la imposición de sanciones severas" y le urgen a que siga aplicando esa política.

Como personas que "saben lo que es vivir bajo el socialismo", condenan "los esfuerzos y tácticas terroristas de la extrema izquierda para transformar este país, nuestro país adoptivo, en un estado socialista" y subrayan que saben que con Trump en la Presidencia el restablecimiento de "la unidad y la ley y el orden" está garantizado.

Trump tiene en estas elecciones como rival a Joe Biden, a quien los exiliados cubanos no perdonan porque era vicepresidente con Barack Obama, primer presidente de EE.UU. que inició un proceso de acercamiento a Cuba, que quedó truncado con la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Una encuesta de la semana pasada mostró que Trump le saca a Biden 38 puntos de ventaja entre los cubano-estadounidenses de Miami-Dade.

En el caso del exilio cubano, el problema con Biden no es lo que no ha dicho, sino que ha señalado que piensa continuar con la política de acercamiento al régimen cubano que tuvo Obama, subrayó a Efe Orlando Gutiérrez, líder del Directorio Democrático Cubano, organización integrada en la Asamblea de la Resistencia Cubana.

"Eso significa más de lo que ya vimos", dijo Gutiérrez cuando salió la encuesta.