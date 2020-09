Venezuela.- Guaidó aplaude que el Grupo de Contacto acredite que "no hay condiciones para una elección libre"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, ha considerado que el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela avala lo que él ha venido manteniendo en estos últimos meses, que "no hay condiciones para una elección libre" en el país sudamericano.



El Grupo, reunido el miércoles, advirtió en un comunicado de que "no se dan las condiciones" para celebrar el 6 de diciembre elecciones parlamentarias. La Unión Europa, que forma parte de esta alianza, también avisó de que solo enviará observadores si hay "importantes cambios".



"El mundo libre no va a apoyar a un régimen vinculado con crímenes de lesa humanidad", ha dicho Guaidó en su cuenta de Twitter, en alusión al informe publicado esta semana por investigadores de la ONU y que culpa al Gobierno de Nicolás Maduro y a las fuerzas afines al chavismo de graves abusos.



"El Grupo Internacional De Contacto respalda el Informe ONU y reafirma lo que hemos sostenido: no hay condiciones para una elección libre en Venezuela; lograrlas es de nuestras banderas de lucha", ha enfatizado el jefe de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente legítimo de Venezuela por más de medio centenar de países.



Guaidó, junto a la mayor parte de los partidos opositores, ha abogado por no participar en los comicios del 6 de diciembre, en los que el chavismo intentará recuperar el control de la Asamblea Nacional. Maduro ha vuelto a descartar este miércoles cualquier posible aplazamiento de la cita.