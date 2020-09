Un brexit caótico podría llevar a Inglaterra a recortar tasas

(Bloomberg) -- Los preparativos del Banco de Inglaterra (BOE, por sus siglas en inglés) para las consecuencias de un brexit potencialmente desordenado podrían incluir una nueva arma para fin de año.

El jueves, autoridades monetarias dieron la señal más fuerte de que están considerando acudir a tasas de interés negativas, diciendo que trabajarán con los reguladores del sector bancario en el cuarto trimestre sobre cómo podrían implementar tal política por primera vez en la historia del banco central británico.

Economistas de Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Global Research consideran que el fracaso de un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea podría figurar entre los factores que llevarían al Banco de Inglaterra a reducir las tasas bajo cero. Eso sería parte de un “escenario de cola” que también incluye un retorno a las “medidas generales de contención del covid”, escribieron economistas de Goldman en un informe.

Aumentar los esfuerzos ahora —poco más de un mes después que el gobernador, Andrew Bailey, enfatizara que no había planes para seguir a la mayoría de Europa y Japón con tasas negativas—, sucede en medio de una mayor probabilidad de un final caótico para la transición posbrexit.

El Gobierno del Reino Unido dijo que las conversaciones comerciales con la UE esta semana fueron “útiles”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo al dirario Financial Times que está “convencida” de que un acuerdo es posible. Sin embargo, la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de no respetar el acuerdo de retirada de la UE aumenta las dudas sobre un pacto.

Un brexit caótico aaumentaría la presión sobre la economía británica con controles aduaneros, aranceles y costos más elevados para las empresas.

La perspectiva de tasas negativas ha puesto a los bancos británicos en alerta. Una incursión por debajo de cero reduciría aún más los márgenes de interés netos y la oferta de las hipotecas más riesgosas, afectando los precios de la vivienda y la confianza del consumidor, dijo Jonathan Tyce, de Bloomberg Intelligence.

El impacto que las tasas negativas causarían en los balances del sector financiero es una de las razones por las que el BOE se resistió a considerarlas hasta hace poco. La herramienta ha tenido un éxito mixto en otros lugares, y Suecia optó por dar fin a su propio experimento con la política el año pasado.

Thomas Costerg, economista sénior de Pictet Wealth Management en Ginebra, dice que un brexit desordenado es lo único que haría que el Banco de Inglaterra apretara el gatillo para tasas negativas. Para HSBC Holdings Plc, es la diferencia entre no flexibilizar en absoluto y un paquete de estímulo con recorte de tasas a cero y un adicional de 100.000 millones de libras (US$130.000 millones) en compras de bonos.

Economistas de BofA prevén un recorte de tasas a cero en febrero, pero un colapso de las negociaciones comerciales de la UE podría llevar al banco central del Reino Unido a ir aún más allá.

Nota Original:Goldman, BofA Say Chaotic Brexit Would Nudge BOE to Cut Rates

©2020 Bloomberg L.P.