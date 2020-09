Trump: “Soy lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico"

EFE/EPA/SHAWN THEW

Washington, 18 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este viernes que destinará 13.000 millones de dólares de fondos federales para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico, severamente afectada por el huracán María en septiembre de 2017, y destacó que su Gobierno es lo mejor que le ha pasado a la isla.

"Tengo que decir de una manera muy agradable, muy respetuosa: Soy lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico”, afirmó Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario ratificó así el anuncio hecho este viernes por la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, a través de su cuenta en la red social de Twitter sobre los recursos que entregará la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Vázquez, quien dijo haber sido informada telefónicamente por el administrador general de FEMA, Pete Gaynor, indicó que la cantidad aprobada se destinará "para reconstruir nuestro sistema eléctrico y educativo".

El gobernante, que busca su reelección en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, indicó que las líneas de transmisión y distribución eléctrica de la isla han sido afectadas por la sal del océano, así como por tormentas y huracanes, especialmente María, que se estima causó 3.000 fallecidos y pérdidas económicas incalculables.

“Durante muchos años han estado tratando de hacer esto y no han tenido la voluntad política en Washington para hacerlo, así que vamos a hacerlo por ellos”, apuntó Trump.

También anunció que buscará llevar “de vuelta” a la isla la producción de productos farmacéuticos, que, aseguró, ha estado saliendo “durante un largo período de tiempo” a China.

“Esto se hizo en las administraciones anteriores, me gustaría señalar que hemos hecho más por Puerto Rico que nadie y esto es solo un ejemplo de ello”, agregó.

Trump anticipó que también trabajarán en la renovación de escuelas y señaló a su rival demócrata en los comicios de noviembre, el exvicepresidente Joe Biden, de haber “devastado” Puerto Rico en la pasada Administración del presidente Barack Obama (2009-2017).

Además, lo acusó de haber votado como senador, en 1996, para eliminar una disposición que convertiría a la isla en un “jugador importante" en la farmacéutica mundial.

POLÍTICOS CORRUPTOS

Consultado sobre sus afirmaciones del pasado en las que cuestionó el desembolso de recursos a Puerto Rico y la corrupción de los políticos locales, Trump indicó que han sido “uno tras otro”.

“Estamos estudiando eso y trabajando en eso, y creemos que tenemos un buen grupo de personas trabajando muy bien con los políticos en este momento”, agregó.

Trump ha protagonizado distintos desencuentros con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a raíz de la ayuda entregada por Washington a la isla tras el paso del huracán María.

La reacción de Trump al huracán María generó polémica desde su visita a la isla en 2017, cuando aseguró que ese desastre no era "una catástrofe real" como sí lo fue Katrina en 2005 en Luisiana.

En septiembre de 2018, el gobernante desencadenó otra fuerte controversia al negar que el huracán María provocara casi 3.000 muertes, como indicó un informe académico respaldado por las autoridades puertorriqueñas, y al acusar sin pruebas a los demócratas de manipular esa cifra para hacerle quedar mal.

Trump también ha cuestionado en varias ocasiones a algunos políticos de la isla, en particular a la alcaldesa Cruz.

BIDEN CRITICA MALTRATO DE TRUMP

Al reaccionar al anuncio del presidente, su rival demócrata aseguró en un comunicado que “ninguna cantidad de dinero puede ocultar el desprecio y el maltrato de Donald Trump hacia Puerto Rico tras el huracán María”.

“La mera idea de que el presidente piense que cualquier cantidad de dinero puede empapelar su repugnante trato a los puertorriqueños es totalmente irrespetuosa y ofensiva. La respuesta tardía es inexcusable”, afirmó Biden, para quien esto se trata “de un desesperado truco político para ganarse a los partidarios puertorriqueños”.

Puerto Rico solicitó al menos 94.000 millones de dólares a las autoridades federales.

Las asignaciones prometidas a Puerto Rico por los daños causados por María suman 52.000 millones de dólares y los desembolsos hasta el momento se acercan a los 23.000 millones.