Trump promete una vacuna de covid-19 "para todos los estadounidenses" para abril

Trump promete una vacuna de covid-19 "para todos los estadounidenses" para abrilWashington, 18 Set 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió la fabricación de suficientes vacunas de covid-19 para los 330 millones de estadounidenses para el próximo abril, y dijo que las primeras dosis se distribuirán inmediatamente después de su aprobación a finales de este año."Habremos fabricado al menos 100 millones de dosis de vacunas antes de fin de año. Y probablemente mucho más que eso. Cientos de millones de dosis estarán disponibles cada mes y esperamos tener suficientes vacunas para todos los estadounidenses para abril", dijo el mandatario en la Casa Blanca.Trump reiteró su optimismo sobre el resultado de los ensayos clínicos en curso de vacunas experimentales, aunque no especificó qué fabricantes podrían entregar esos volúmenes.Dos compañías, Moderna y Pfizer, se encuentran en ensayos clínicos de fase 3 de sus vacunas experimentales. La primera espera los resultados en noviembre y la segunda, en octubre. Los dos han firmado contratos con el gobierno de Estados Unidos para entregar cientos de millones de dosis, y los funcionarios de salud estadounidenses han comenzado los preparativos para poder almacenar y aplicar las primeras dosis a partir de octubre, dentro de las 24 horas posteriores a una posible autorización de la Agencia de Medicamentos (FDA). Cada vacuna se inyectaría en dos dosis separadas por tres o cuatro semanas. La fecha de disponibilidad de una vacuna estadounidense es un tema de la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El candidato demócrata Joe Biden, que lidera en las encuestas, dijo que no confía en Trump para garantizar la integridad del proceso de aprobación científica de esta inmunización. El científico jefe del equipo de la Casa Blanca para la producción de vacunas, Moncef Slaoui, dijo a la radio NPR el 3 de septiembre que esperaba un volumen de dosis suficiente para vacunar entre 20 y 25 millones de personas al final de año. Y el director de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, dijo esta semana que la vacuna probablemente no estaría disponible para la mayoría de los estadounidenses hasta el segundo o tercer trimestre de 2021.jca/ico/dax/ad/gfe