TikTok lanza un órdago a EEUU, con carta de Oracle, y se juega su supervivencia

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Pekín, 18 sep (EFE).- La red social china de vídeos cortos TikTok sigue pendiente del visto bueno de Washington y Pekín para asociarse con la tecnológica estadounidense Oracle y salvar así sus negocios en Estados Unidos (EEUU), donde el Gobierno quiere vetarla por cuestiones de seguridad nacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un veto a la red social por cuestiones de seguridad nacional a menos que ByteDance, la tecnológica china que desarrolló TikTok, vendiese sus negocios en Estados Unidos a una empresa del propio país norteamericano.

La respuesta de Pekín no se hizo esperar: reformó por primera vez, desde 2008, la lista de restricciones a la exportación de tecnologías para incluir sistemas clave para el funcionamiento de TikTok, como los algoritmos de recomendación de contenidos, lo que podría darle la última palabra para cerrar el acuerdo.

Aunque en un primer momento Microsoft parecía la mejor posicionada para hacerse con TikTok, en un acuerdo que podría alcanzar los 50.000 millones de dólares, después de que China prohibiese la venta del algoritmo ByteDance escogió a Oracle como candidata a convertirse en su “proveedor de tecnología de confianza” en el gigante norteamericano.

Ahora, con la única carta que TikTok parece tener para salvarse sobre la mesa, es turno para las autoridades de Washington y Pekín, cuya aprobación es necesaria para que la operación salga adelante, según reconoció la propia empresa.

UN SOCIO AMIGO DE TRUMP

¿Por qué Oracle? Algunos expertos han resaltado estos días la relación de Trump con su cofundador y presidente ejecutivo, Larry Ellison, algo que podría facilitar la luz verde de la Administración estadounidense a pesar de que no es la operación que tenían en mente en un primer momento.

“Doy por hecho que ya hay algún tipo de arreglo entre las partes y la Administración Trump”, apunta a Efe Liu Jing, profesor de contabilidad y finanzas de la Escuela de Negocios Cheung Kong, que considera que ese posible pacto cumpliría también con las nuevas reglas impuestas por China, cuyo visto bueno todavía necesita.

Mientras, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, indicó esta semana que la operación está ya siendo revisada por las autoridades, y reveló que la propuesta incluye la creación de “TikTok Global” como una empresa con sede en EEUU, en la que equipos del Gobierno y de Oracle garantizarían que la tecnología cumpliera con los criterios de seguridad.

“El trato no es lo que quería Trump, quería que ByteDance vendiera. Pero, como tiene una buena relación con Oracle, si tienen una solución técnica creíble, creo que el presidente permitirá que se cierre el acuerdo”, indicó al diario hongkonés South China Morning Post el director del programa de política tecnológica del ‘think tank’ estadounidense Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, James Lewis.

¿UNA “VENTA PARCIAL” POCO RENTABLE?

Sin embargo, el veto por parte de Pekín a la venta del algoritmo de TikTok a una empresa estadounidense podría hacer que el acuerdo no fuese tan “lucrativo” como parecía en un principio, según el analista jefe de GlobalData, Aurojyoti Bose.

“Mucho dependerá también de que cualquier trato tenga la aprobación de EEUU y de China, y podemos esperar seguir viendo muchos más giros de los acontecimientos antes de que se cierre”, prevé Bose. El plazo dado por Washington para que haya un pacto finaliza el próximo 20 de septiembre.

La operación, explica Liu, sería una “venta parcial”: ByteDance provee todo menos el algoritmo, y Oracle desarrolla su propio algoritmo para el futuro. Como el algoritmo de ByteDance es crucial para su éxito global, Oracle todavía tendrá mucho trabajo por delante tras la compra”.

El modelo de operación, agrega el profesor, sería similar al de las empresas conjuntas creadas por las multinacionales con socios locales en China: “Las multinacionales traen sus negocios a China pero se quedan con sus tecnologías patentadas, mientras que los socios chinos hacen el resto. Se está replicando este mismo modelo en EEUU.”

No obstante, desde ByteDance insisten en no emplear la palabra venta para referirse a este negocio, y prefieren hablar de "planes de cooperación".

TIKTOK MIRA A EUROPA

TikTok parece decidida a no cerrar en EEUU, donde cuenta con unos 80 millones de usuarios, y afirmó esta semana que la propuesta que ha enviado al Departamento del Tesoro “resolvería las inquietudes sobre seguridad de la Administración”, aunque no ofreció detalles al respecto.

Pero, por si acaso, y viendo que India -otro de sus principales mercados- también la vetó recientemente, en las últimas semanas la red social ha puesto también sus miras en Europa, donde todavía opera con absoluta normalidad y donde ha superado ya la marca de los 100 millones de usuarios activos mensuales.

En el Viejo Continente, TikTok ha suscrito recientemente el Código de Conducta de la Comisión Europea para la lucha contra la incitación ilegal al odio en internet, y ha anunciado la creación en Irlanda de un centro en el que se gestionarán los datos de los usuarios europeos.

Al mismo tiempo, la plataforma está tratando de seducir a los creadores de contenido europeos con un fondo de 240 millones de euros, aunque en sus primeras semanas de vida se ha ganado algunas críticas por parte de sus destinatarios, que lamentan la opacidad de su funcionamiento.

Una última cuestión a considerar: Douyin, la versión original china de TikTok, que representa el 89 % de los ingresos de ByteDance, sigue creciendo a pasos agigantados en la potencia asiática, donde aumentó en un 50 % su base de usuarios entre enero y agosto, pasando de 400 millones a 600 millones.