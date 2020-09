Thomas lidera el Abierto EE.UU. tras la primera jornada

Justin Thomas de EE.UU. en acción durante la primera jornada del Abierto de Golf de Estados Unidos en Winged Foot en Mamaroneck, Nueva York (EE.UU.), hoy 17 de septiembre de 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Mamaroneck (Estados Unidos), 17 sep (EFE).- El estadounidense Justin Thomas ha sacado provecho de las condiciones benignas de la primera jornada en el recorrido de Winged Foot, la sede del Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa esta semana a las afueras de Nueva York, para situarse líder con cinco bajo el par.

"Los greenes están muy blandos. Pensé que iban a estar un poco más duros, pero también entiendo que quieren empezar así para ponerlos más difíciles este fin de semana", dijo Thomas, que perforó hoyos y sacó petróleo al campo con 6 birdies y un solo bogey.

"Sigue siendo Winged Foot y necesito respetar el campo", agregó el líder anticipando las duras condiciones que se avecinan para las siguientes tres jornadas.

Los estadounidenses Patrick Reed (-4) y Matthew Wolff (-4) y el belga Thomas Pieters (-4) han acabado a un golpe de Thomas y por delante de un trío formado por el norirlandés Rory McIlroy (-3), el inglés Lee Westwood (-3) y el sudafricano Louis Oosthuizen (-3).

"Todavía quedan 54 hoyos y mucho golf. Hay que seguir atacando porque si te relajas e intentas hacer un juego conservador te puedes meter en problemas en este campo", dijo Reed, que se anotó el primer hoyo en uno del Abierto en el par 3 del hoyo 7.

A falta de las tres jornadas más duras, los jugadores que pegan más largo y recto desde el tee de salida ocupan la parte alta de la clasificación. "Hay que darle muy bien desde el tee no solo con certeza, sino también con distancia. Se nota que todos los que están arriba tienen esa capacidad", comentó a Efe el español Jon Rahm (-1), segundo del ránking mundial y cuarto esta semana en distancia desde el tee.

Rahm compartió partido con el veterano Phil Mickelson (+9), que zozobró hasta los últimos puestos en su regreso a un US Open en Winged Foot después de su segundo puesto en 2006. La otra estrella estadounidense, Tiger Woods, consiguió salvar la ropa con tres sobre el par, aunque tendrá que luchar en la segunda jornada para pasar el corte del fin de semana.

"La configuración del campo fue fantástica. Nos dieron la oportunidad de hacer birdies y se puede ver que la mayoría sacaron partido", dijo Woods, que no tuvo la misma fortuna. "Este torneo es un maratón y pueden pasar muchas cosas en los próximos días", pronosticó el ganador de cuatro US Open y 15 grandes.