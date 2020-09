Thiago se despide del Bayern: "La decisión más difícil de mi carrera"

"La decisión más difícil de mi carrera", escribió el centrocampista español Thiago Alcántara este viernes en una carta de despedida dirigida a los aficionados del Bayern Múnich, a punto de anunciarse su fichaje por el Liverpool.

"Cerraré este capítulo en este maravilloso club en el que he crecido como jugador durante siete años. Triunfos, alegrías, pero también momentos duros", señaló, haciendo referencia a sus graves lesiones.

"Pero de lo que estoy más orgulloso es de haber llegado a Múnich como un hombre joven lleno de sueños y ahora irme habiendo cumplido con un club, una historia y una cultura", añadió el internacional español.

Thiago, de 29 años, llegó al Bayern procedente del Barcelona en 2013, y fue pieza clave en la última Liga de Campeones, ganada por su club.

"Mi decisión es puramente deportiva. Como jugador de fútbol necesito desafíos", añadió.

El Liverpool pagaría alrededor de 20 millones de libras (unos 22 millones de euros/26 millones de dólares) por el jugador salido de la cantera del Barça, al que le queda un año de contrato con el club bávaro, más otras cantidades en variables.

El presidente del Bayern de Múnich Karl-Heinz Rummenigge confirmó el jueves el acuerdo con los Reds, a la espera de que el jugador supere el reconocimiento médico. Firmaría por cuatro temporadas.

"No es oficial hasta que se anuncie y yo no soy un anunciador, por lo que no sé qué decir. Parece bastante prometedor, mis manos están preparadas, todos los hinchas del Liverpool deberían estar pendientes de los medios del club a lo largo del día, les ayudaría", bromeó el técnico de los Reds Jurgen Klopp este viernes, en la rueda de prensa previa al partido del domingo contra el Chelsea.

Hansi Flick, el técnico del Bayern, le felicitó el jueves. "'Kloppo' va a tener a un gran jugador y a una gran persona", dijo.

