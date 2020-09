Tasas swap de Brasil suben entre riesgos fiscales y de inflación

(Bloomberg) -- Hoy, las tasas swap son protagonistas pues revirtieron la caída de ayer después de que una inflación superior a la estimada impulsara la parte alta de la curva, mientras que el extremo largo sigue bajo presión debido a las grandes necesidades de financiamiento del Tesoro.

Suben 4-13 puntos básicos, revirtiendo así el movimiento vinculado a la orientación hacia futuro del banco central del país y una menor subasta del Tesoro ayer. La segunda proyección del IGP-M (indicador general de precios) para septiembre en 4,57% vs. 4,15% resaltó que no se pueden ignorar los riesgos de inflación.

En Brasil, el ruido político no para. El nerviosismo en torno a la relación del presidente, Jair Bolsonaro, con su equipo económico mantiene en alerta al mercado. Y no es para menos. Esta semana, el último foco rojo fue cuando Bolsonaro criticó una propuesta de política de su equipo económico, lo que provocó una venta masiva en activos locales. Mientras haya estos episodios de tensión, no se descarta por completo la posibilidad de que el ministro de Economía, Paulo Guedes, que es favorable al libre mercado, deje el Gobierno.

Estas preocupaciones se reflejan en la curva de tasas swap, que estaba valorando más de 250 puntos básicos en aumentos de tasas en los próximos 15 meses a pesar de que el banco central indicó que no anticipa ningún aumento en el futuro cercano.

Simultáneamente, los inversionistas perciben la subasta reducida del Tesoro de ayer como una excepción en lugar de un nuevo patrón a seguir, ya que las necesidades de financiamiento siguen siendo altas.

En cuanto a la moneda, el real brasileño ha bajado 0,7%, llevándose la medalla del peor desempeño entre las 31 monedas principales seguidas por Bloomberg. La moneda cruzó 5,25/USD en cada una de las últimas tres sesiones, pero no repuntó después, lo que debilita este nivel técnico. Recientemente, la moneda ha encontrado soporte cerca de 5,35.

Parte de la información proviene de operadores de divisas con conocimientos de las transacciones, quienes solicitaron no ser identificados debido a que no están autorizados para hablar en público

