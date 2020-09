S&P pone a España en perspectiva negativa por la débil recuperación económica

La agencia de calificación de riesgo crediticio Standard and Poors (S&P) ha mantenido la nota a España en A (notable medio) pero ha cambiado la perspectiva de estable a negativa ante la previsión de que la debilidad económica provocada por la crisis de la COVID-19. EPA/JUSTIN LANE

Madrid, 18 sep (EFE).- La agencia de calificación de riesgo crediticio Standard and Poors (S&P) ha mantenido la nota a España en A (notable medio) pero ha cambiado la perspectiva de estable a negativa ante la previsión de que la debilidad económica provocada por la crisis de la COVID-19 se mantenga en 2021 y 2022.

La agencia Moody's, por su parte, también ha publicado este viernes una actualización para España en la que mantiene la nota sin cambios en Baa1 (aprobado alto) con perspectiva estable, la misma calificación que le otorgó en abril de 2018.

S&P pronostica una contracción del PIB español del 11,3 % en 2020, seguida de una recuperación del 8,2 % en 2021 y del 4,3 % en 2022, con la previsión de que el PIB del país no vuelva a los niveles preCOVID hasta 2022.

Asimismo, la agencia ha tenido en cuenta las dificultades que está teniendo el Gobierno de coalición para sacar adelante los Presupuestos de 2021.

En su informe dice, no obstante, que la propia crisis económica podría haber aumentado las perspectivas de un acuerdo político para los presupuestos, al tiempo que se construye un consenso en torno a las reformas que irán ligadas a la obtención de los fondos europeos.

S&P calcula que las medidas fiscales extraordinarias adoptadas por el Gobierno español para frenar ese impacto negativo elevarán el déficit a aproximadamente el 12 % del PIB al cierre de 2020.

La visión de Moody's es algo más optimista, ya que augura que, aunque España ha sufrido con dureza la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, el crecimiento de 2021 podría ser robusto.

Lo explica en el hecho de que España será uno de los países más beneficiados en el reparto de los fondos europeos, lo que afianzaría la recuperación económica del país en los próximos años, mejorando también su potencial de crecimiento a largo plazo.

Como aspecto negativo, Moody's destaca que como consecuencia de la crisis la deuda pública subirá y se estabilizará en torno al 120 % del PIB durante varios años, y señala que la fragmentación política de los últimos años ha impedido que se avance en la adopción de reformas estructurales.

Sin embargo, considera que el acceso a los fondos europeos para la recuperación supondrá un importante incentivo para avanzar en la agenda reformista.