Se necesita más estímulo para ayudar a toda la economía: BofA

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Bank of America Corp., Brian Moynihan, pidió una nueva ronda de estímulos federales para ayudar a Estados Unidos a alcanzar una recuperación económica total de la pandemia de coronavirus.

“Has vuelto a donde ha vuelto 95% de la economía”, dijo Moynihan el viernes en una entrevista con David Westin antes de la Cumbre de Igualdad de Bloomberg de la próxima semana, y agregó que se necesita más ayuda para restaurantes, aerolíneas, sitios de artes escénicas y Gobiernos estatales y locales para que puedan “cruzar ese mismo puente” como lo han hecho la vivienda, la atención médica y otras industrias recuperadas. “Tenemos que ayudar a todos los demás a cruzar”.

Moynihan dijo que un aumento interanual en el gasto del consumidor es una señal de la resistencia de la economía. Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron 0,6% el mes pasado, tras un aumento de 0,9% en julio, informó el Departamento de Comercio a principios de esta semana.

El apoyo gubernamental a las pequeñas empresas se está acabando, mientras que el programa de protección de cheques de pago se terminó a principios de agosto y el programa adicional de beneficios por desempleo de US$600 a la semana lo hizo a fines de julio. Algunos demócratas de la Cámara siguen presionando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para someter a votación una nueva ley de alivio del coronavirus la próxima semana, a medida que tratan de mostrar que el partido está buscando un acuerdo para impulsar la economía. Pelosi se ha mantenido firme en que la Casa Blanca primero debe ponerse de acuerdo sobre un plan de US$2,2 billones que los demócratas han puesto sobre la mesa.

Un segundo tramo del programa de protección de cheques de pago ayudaría a que la economía regrese completamente a sus niveles previos a la pandemia, dijo Moynihan.

Agregó que se requerirá algo de tiempo para que recupere los últimos cinco puntos porcentuales y que más apoyo del Gobierno ayudaría a las industrias que aún están luchando. “Lo que necesitamos, creo, es bastante sencillo: se necesita más estímulo para la gente”.

Nota Original:BofA CEO Says More Stimulus Needed to Help Last 5% of Economy

