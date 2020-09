Salud.-El café está asociado con una mejor supervivencia en pacientes con cáncer colorrectal metastásico

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



En un gran grupo de pacientes con cáncer colorrectal metastásico, el consumo de unas pocas tazas de café al día se asoció con una supervivencia más prolongada y un menor riesgo de que el cáncer empeore, informan investigadores del Instituto del Cáncer Dana-Farber y otras organizaciones en un nuevo estudio que publican en la revista 'JAMA Oncology'.



Los hallazgos, basados en datos de un gran estudio observacional anidado en un ensayo clínico, están en línea con estudios anteriores que muestran una conexión entre el consumo regular de café y mejores resultados en pacientes con cáncer colorrectal no metastásico.



Los investigadores encontraron que en 1.171 pacientes tratados por cáncer colorrectal metastásico, los que informaron haber bebido de dos a tres tazas de café al día tenían más probabilidades de vivir más tiempo en general y tenían más tiempo antes de que su enfermedad empeorara que los que no bebían café.



Los participantes que bebieron grandes cantidades de café, más de cuatro tazas al día, tuvieron un beneficio aún mayor en estas medidas. Los beneficios son válidos tanto para el café con cafeína como con el descafeinado.



Los hallazgos permitieron a los investigadores establecer una asociación, pero no una relación de causa y efecto, entre el consumo de café y la reducción del riesgo de progresión del cáncer y muerte entre los participantes del estudio. Como resultado, el estudio no proporciona suficientes motivos para recomendar, en este punto, que las personas con cáncer colorrectal avanzado o metastásico comiencen a tomar café a diario o aumenten su consumo de la bebida, dicen los investigadores.



"Se sabe que varios compuestos del café tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y otras que pueden ser activas contra el cáncer", explica Chen Yuan, de Dana-Farber, coautor del estudio con Christopher Mackintosh, de la Escuela de Medicina de Mayo Clinic--. Los estudios epidemiológicos han encontrado que una mayor ingesta de café se asoció con una mejor supervivencia en pacientes con cáncer de colon en etapa 3, pero no se conoce la relación entre el consumo de café y la supervivencia en pacientes con formas metastásicas de la enfermedad".



El nuevo estudio se basó en datos del estudio Alliance / SWOG 80405, un ensayo clínico de fase III que compara la adición de los medicamentos cetuximab y / o bevacizumab a la quimioterapia estándar en pacientes con cáncer colorrectal metastásico, localmente avanzado o no tratado previamente.



Como parte del ensayo, los participantes informaron su ingesta dietética, incluido el consumo de café, en un cuestionario en el momento de la inscripción. Los investigadores correlacionaron estos datos con información sobre el curso del cáncer después del tratamiento.



Descubrieron que los participantes que bebían de dos a tres tazas de café al día tenían un menor riesgo de muerte y progresión del cáncer en comparación con los que no bebían café. Aquellos que consumieron más de cuatro tazas por día tuvieron un beneficio aún mayor.



"Aunque es prematuro recomendar una alta ingesta de café como tratamiento potencial para el cáncer colorrectal, nuestro estudio sugiere que beber café no es dañino y puede ser potencialmente beneficioso", dice Kimmie Ng, de Dana-Farber, autora principal del estudio.



"Este estudio se suma a la gran cantidad de literatura que respalda la importancia de la dieta y otros factores modificables en el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal --agrega Ng--. Se necesitan más investigaciones para determinar si de hecho existe una conexión causal entre el consumo de café y mejores resultados en pacientes con cáncer colorrectal, y precisamente qué compuestos del café son responsables de este beneficio".