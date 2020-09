Presidente de Guatemala dice que tiene covid-19

(Bloomberg) -- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dio positivo para covid-19 el jueves por la noche, dijo a la estación de radio local Sonora el viernes en la mañana.

Giammattei dará más detalles sobre sus síntomas más adelante en el día, en un discurso nacional, dijo. Guatemala ha reportado 83.664 casos totales del nuevo coronavirus y 3.036 muertes, según Johns Hopkins University.

