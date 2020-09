Portaltic.-Mozilla cierra sus servicios Firefox Notes y Firefox Send

18/09/2020 Mozilla cierra Firefox Notes y Firefox Send POLITICA MOZILLA



MADRID, 18 (Portaltic/EP)



Mozilla ha anunciado que cerrará sus aplicaciones para dispositivos Android Firefox Notes, para almacenar notas en los diferentes dispositivos de los usuarios, y Firefox Send, su servicio de transferencia de archivos.



La compañía ha anunciado en un comunicado que Firefox Send y Firefox Notes, dos servicios que surgieron de su programa Firefox Test Pilot "se están dando de baja y ya no serán parte de nuestra familia de productos".



Firefox Send se introdujo el año pasado bajo la premisa de que era gratuito y empleaba la encriptación de extremo a extremo, y de que permitía compartir archivos desde cualquier navegador.



Mozilla ha indicado que a pesar de que Firefox Send fue una herramienta prometedora para compartir archivos cifrados, que obtuvo un "buen alcance y una audiencia fiel", algunos usuarios la utilizaron para enviar 'malware' y realizar ataques de 'spear phishing'.



De hecho, la compañía suspendió este servicio a mediados de julio, para solucionar el problema de las campañas de 'malware' que se distribuyen a través de él.



Ahora, la compañía ha señalado que tras analizar el coste de su cartera general y el enfoque estratégico ha tomado la decisión de no volver a lanzar este servicio.



Por su parte, Mozilla ha anunciado que a principios de noviembre retirará la aplicación de Firefox Notes de Android y el servicio de sincronización.



La compañía ha afirmado que la extensión del navegador de Firefox Notes seguirá disponible y que añadirá una opción para que los usuarios puedan exportar todas las notas. Sin embargo, Mozilla ya no la mantendrá y ya no podrá ser instalada.