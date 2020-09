Portaltic.-Denuncian a Facebook por acceder sin permiso a la cámara de los usuarios de Instagram

MADRID, 18 (Portaltic/EP)



Una usuaria de Instagram en Estados Unidos ha denunciado a Facebook por ontener datos personales a través de la aplicación de Instagram en iOS, después de conocerse el pasado mes de julio que el software de la red social accedía a la cámara de los teléfonos móviles incluso cuando no se estaba utilizando.



En la demanda, presentada este jueves por la usuaria Brittany Conditi en un tribunal federal de San Francisco (Estados Unidos), la usuaria acusa a Facebook de recolectar "datos lucrativos y valiosos de sus usuarios a los que de otra forma no habría tenido acceso", como recoge Bloomberg.



Esta denuncia llega después de que un fallo en Instagram en la beta de iOS 14, detectado en julio por los usuarios, activase la cámara y el micrófono cuando el usuario estaba navegando por el 'feed' y no haciendo uso de las funciones que requieren estos dos elementos del teléfono.



Instagram aseguró a The Verge que este comportamiento era un fallo y lo corrigió en poco tiempo. En un comunicado, la empresa señaló que la aplicación solo accede a la cámara cuando lo pide el usuario, como cuando pasa del Feed a la Cámara.



Ahora, la denuncia presentada por Conditi asegura que "al obtener datos extremadamente privados y personales de sus usuarios", Instagram y Facebook tienen la posibilidad de obtener "información valiosa e investigación de mercado".