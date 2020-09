Pompeo visita Sudamérica con la mira en Venezuela y el petróleo de Guyana y Surinam

Cambia de origen, agrega declaraciones de Mike Pompeo ///Paramaribo, Surinam, 17 Set 2020 (AFP) - El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, elogió las empresas privadas de Estados Unidos ante las nuevas oportunidades económicas chinas en Surinam, primera parada de un viaje por Sudamérica que también lo llevará este jueves a Guyana, dos países que han despertado la atención por sus recientes descubrimientos de petróleo."Ninguna empresa estatal puede superar la calidad de los productos y servicios de las empresas privadas estadounidenses", dijo el jefe de la diplomacia a la prensa después de un encuentro con el recién elegido presidente surinamés, Chan Santokhi, en Paramaribo."Hemos visto al Partido Comunista Chino invertir en el extranjero, y todo parece genial al principio y luego todo se derrumba cuando los costos políticos relacionados con eso se vuelven claros", dijo Pompeo, insistiendo en que la "libre empresa" permite "mejorar la vida de todos". Pompeo es el primer secretario de Estado de Estados Unidos que visita Surinam y la vecina Guyana, a donde llegó el jueves por la tarde, según un periodista de AFP que lo acompaña.La parada en Surinam marcó el comienzo de una gira de tres días en la que también visitará Colombia y la frontera amazónica de Brasil, como parte de su campaña para resaltar la devastación en la Venezuela de Nicolás Maduro.En Surinam, Pompeo se reunió con el presidente Chan Santokhi, elegido en julio. En Guyana, se reunirá con el nuevo jefe de estado, Irfaan Ali.Los dos países están siendo fuertemente cortejados por China, y Estados Unidos está tratando de contrarrestar esa creciente influencia en su propio continente."Que vaya a esos dos países es algo extraordinario y muestra que algo grande está pasando", dijo Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, un foro empresarial dedicado a las cuestiones sociales, económicas y políticas de la región.ExxoMobil anunció en 2015 el descubrimiento de una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo frente a las costas de Guyana, y el gigante estadounidense del petróleo también está muy involucrado en Surinam. - Desarrollo sustentable - Antes de la pandemia de covid-19, la economía de Guyana tenía para este año una expectativa de crecimiento de un asombroso 85%; la más alta del mundo.Y Pompeo llega cuando Guyana está revisando su acuerdo con Exxon, según el cual el país se quedaría con cerca del 50% de los ingresos petroleros. Una cifra considerada irrisoria por defensores de los países en desarrollo.Un funcionario del Departamento de Estado dijo que Pompeo no cabildeará en favor de Exxon, pero podría estimular a que Guyana y Surinam se manejen en forma responsable en la gestión de los recursos provenientes del petróleo."Este es un momento emocionante para el potencial crecimiento económico en Surinam", dijo Pompeo en Paramaribo el jueves, poco antes de volar a la vecina Guyana."Estados Unidos está dispuesto a participar para garantizar que sea sostenible, que beneficie a todas las personas y acerque a nuestras naciones", dijo el funcionario estadounidense.China, que también está en busca de las maderas y minerales de la región, invitó a ambos países a sumarse a su Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative); una campaña para fomentar inversiones transnacionales en infraestructura y ganar aliados.Pero estas paradas en Surinam y Guyana también pretenden "celebrar el triunfo de la democracia", dijo el jefe del Departamento de Estado, al reunirse con el presidente Chan Santokhi, quien pertenecía a la oposición y derrotó al exmandatario Desi Bouterse en las urnas.En Georgetown, la capital de Guyana, también pretende "felicitar" al nuevo presidente Irfaan Ali, quien venció al saliente David Granger.Granger, después de haber impugnado su derrota, terminó aceptándola, en particular tras las sanciones impuestas por el jefe de la diplomacia estadounidense a miembros de su gobierno, acusados de socavar la democracia. - Venezuela en la mira - Pero la parte políticamente más álgida de la gira sudamericana de Pompeo comenzará el viernes en Boa Vista, capital del estado brasileño de Roraima que congrega a miles de venezolanos que huyeron de la debacle económica de su país.Pompeo se reunirá con su par de Brasil, el canciller Ernesto Araújo para abordar la forma de enfrentar juntos las amenazas a la seguridad de esa zona, que atribuyen a la vecina Venezuela.Esas amenazas "incluyen el desastre humanitario que el ilegítimo régimen de Maduro impuso en la región y el tráfico ilegal de armas, drogas y oro por parte de ese régimen", según afirmó recientemente un funcionario del Departamento de Estado.El secretario irá después a Bogotá donde el sábado mantendrá una reunión con el presidente Iván Duque, cuyo gobierno -al igual que los de Estados Unidos y Brasil- considera a Maduro un "dictador".sct-gde/mm/mps/lda -------------------------------------------------------------