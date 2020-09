Paula Echevarria, la mami más fashion en la vuelta al cole de Daniella

18/09/2020 Paula Echevarría ha acompañado a su hija Daniella al colegio el primer día de clase de la pequeña EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Esta rara "vuelta al cole" a causa del Coronavirus se ha hecho, en todos los centros escolares, de modo escalonado. Hasta ahora, habíamos visto el primer día de colegio de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, de los hijos de Iker Casillas y Sara Carbonero o de la niña de Francisco Rivera y Lourdes Montes, por poner tan sólo algunos ejemplos. Hoy le ha llegado el turno a Daniella, hija de David Bustamante y Paula Echevarría, que, aunque parezca mentira, ya empieza 1º de la ESO.



Con 11 años, la ya no tan pequeña, se ha convertido en el orgullo de sus famosos papás gracias a su bondad, su dulzura y su simpatía. Si este verano hemos podido ver a Daniella tanto con Paula como con Bustamante, en este inicio de curso ha sido la actriz asturiana la encargada de llevar a su hija en esta ansiada vuelta al cole.



Madre e hija llegaban puntuales al colegio madrileño en el que estudia Daniella felices por el esperado reencuentro de la pequeña con sus compañeras después de seis meses alejadas de las aulas. Paula, sin poder ocultar su felicidad y la inmensa sonrisa que se adivinaba bajo la mascarilla reglamentaria por el Covid, conversó amigablemente con las mamás de las amigas de su hija, con quienes se mostró cariñosa y de lo más cercana.



Una vez más, la asturiana demostró por qué es una de las influencer más populares de nuestro país. Y es que, como no podía ser de otra manera, eligió un sencillo pero estilosísimo look con el que se convirtió en la más fashion de esta "vuelta al cole". Un minivestido negro con manga globo y cinturon marcando la cintura, unas botas de piel estilo cowboy en el mismo tono que el vestido y una sencilla coleta como complemento a este impecable estilismo con el que Paula da la bienvenida al otoño. De diez.



A la salida del centro la actriz ha confesado como lleva esta rara vuelta al cole: "Pues mira, adaptándonos. Estamos todos como pollo sin cabeza, no sabemos ni por donde andamos, pero los niños ya lo necesitan, un poco de actividad, es necesario para ellos".