Patrick Reed es líder del US Open, Woods y Mickelson eliminados

El estadounidense Patrick Reed. EFE /EPA /JUSTIN LANE

Mamaroneck (Estados Unidos), 18 sept (EFE).- El estadounidense Patrick Reed es el nuevo líder del Abierto de Golf de Estados Unidos después de una segunda jornada en la que se han endurecido las condiciones del histórico recorrido de Winged Foot, a las afueras de Nueva York.

El viento del norte, las calles estrechas, la hierba altísima y los greenes duros han provocado la eliminación de un nutrido grupo de estrellas, entre las que destacan dos favoritos del público local, Tiger Woods (+10), ganador de cuatro ediciones anteriores, y Phil Mickelson (+13), que aspiraba a ganar su primer US Open con 50 años recién cumplidos

“Me siento bien y listo para ponerme en posición de victoria el domingo”, dijo Reed (-4), que ha mantenido el tipo durante una jornada en la que solo han quedado seis jugadores bajo el par, de los 21 que estaban en números rojos en una primera ronda con el campo mucho más benigno.

Junto con Reed, los primeros puestos están copados por los estadounidenses Bryson Dechambeau (-3), Harris English (-2), Justin Thomas (-2) y Jason Kokrak (-1), líder del primer día, con la excepción del español Rafa Cabrera Bello (-2), que ha dado un recital de putts en los ondulados greenes de Winged Foot.

“Tengo la confianza por los cielos ahora mismo. Le estoy pegando bien con el driver, jugando fantásticamente con los hierros y mi juego corto está mejorando cada día. Estoy muy contento”, dijo Dechambeau, cuyo objetivo cumplido esta semana era pegarle más largo “y más recto” que sus competidores.

Mientras los líderes aspiran a conquistar su primer US Open, han caído eliminados un ilustre grupo de ganadores de ediciones anteriores, como el norirlandés Graeme McDowell (2010) y el estadounidense Jordan Spieth (2015), además de Tiger Woods.

También han resultado eliminados tres de los cinco españoles clasificados para el US Open, Sergio García (+15), ganador del Masters de 2017, Adrián Otaegui (+10) y el joven aficionado Eduard Rousaud (+21). El número dos del mundo, Jon Rahm (+1), acompañará a Cabrera Bello durante el fin de semana y comparte con él las opciones de conquistar su primer grande.

Por su parte, los tres latinoamericanos en Winged Foot, el mexicano Abraham Ancer (+6), el colombiano Sebastián Muñoz y el chileno Joaquín Niemann (+1) también han logrado clasificarse para el fin de semana. EFE

jlg/jsg