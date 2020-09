Paraguay interviene armas de fuego largas de comercio ilícito en un aeropuerto

En la imagen, el agente fiscal Marcelo Pecci. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 18 sep (EFE).- Las autoridades paraguayas decomisaron este viernes varias armas de fuego largas en la Dirección de Aduanas y Cargas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, destinadas al comercio ilícito, según dijo a los medios el agente fiscal Marcelo Pecci.

La carga estaba identificada como repuestos para maquinaria, pero a su paso por aduanas se detectó que se trataba de "componentes de armas de fuego largas, por las apariencias de ser fusiles, posiblemente automáticos", según Pecci.

El agente fiscal señaló que, a simple vista, se constató la presencia de tres fusiles AR15 y calibre 5.56, cuyo destino era su utilización por organizaciones criminales ya que "evidentemente no pueden estar en manos de civiles".

El personal de criminalística de la Policía Nacional y de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) del Ejército también acudió hasta el aeropuerto para hacer las constataciones pertinentes sobre el contenido del paquete intervenido.

La carga procedía de la ciudad estadounidense de Miami y las autoridades paraguayas ya han identificado al importador, que fue citado a comparecer en el aeropuerto, pero no se presentó y ahora se trabaja en localizarlo.

También se han recabado los datos técnicos para la pericia y avanzar en la investigación de este caso, que el agente fiscal calificó como "comercio internacional ilícito" y tráfico de armas.

"Los informes preliminares de la Dimabel señalan que el importador no está inscrito como autorizado para realizar este tipo de importaciones, de compras, y no habría un permiso especial para estas importaciones", añadió Pecci.

El agente fiscal también señaló que existió "un exceso de confianza" por parte de la persona importadora, al pensar que las armas iban a pasar los controles escondidas como repuestos para maquinaria, que apenas contenía la caja.

Pecci agregó que si bien este caso no está relacionado con otros anteriores, sí existe "un patrón de dinámica" en el envío ilegal de armas.

"Es el ingreso de armas de fuego vía 'courrier'. Entonces, al saltar en los controles, estas alertas, evidentemente se abre el abanico de progresar con la investigación para verificar todas y cada una de las personas responsables en este contexto", precisó el agente fiscal.