Para los refugiados de Lesbos el coronavirus no es la única amenaza, previene MSF

Carteles sobre el coronavirus, máscaras y gel recuerdan la amenaza de la pandemia, pero para los miles de refugiados de la isla griega de Lesbos el covid-19 no es el peor peligro, explica una responsable de Médicos Sin Fronteras (MSF).

"Desde los incendios" que asolaron el campamento de Moria en la noche del 8 al 9 de septiembre, "las necesidades son las mismas que antes. La gente sufre, no tiene suficiente para comer, no hay suficiente agua, duermen fuera. Pero todo es peor ahora", relata a la AFP Francisca Bohle Carbonell, encargada de las actividades médicas para MSF en Lesbos.

En el momento del siniestro, cerca de 13.000 personas, entre ellas miles de niños, vivían allí en condiciones insalubres, sometidas a la violencia, a las inclemencias del tiempo, a los robos, a la angustia permanente, con la esperanza de poder, algún día, salir de Grecia hacia otro país europeo.

Luego huyeron a los alrededores, y quedaron sometidos a la "misma violencia excepto que, en lugar de estar en un campamento, están en la calle", lejos de los radares de las oenegés que conocían y que trataban a los más enfermos, cuenta la responsable.

Desde el jueves, los refugiados entran resignados a un nuevo campamento provisional construido apresuradamente por las autoridades griegas.

- De mal en peor -

Desde el incendio, MSF creó "un equipo de promotores de salud que caminan por la calle para buscar a los enfermos", y cuando consiguen encontrarlos, "no hay necesidad de ser médico o enfermero para ver que van de mal en peor", precisa.

"Se ve a primera vista... Un niño que está bajo medicación antiepiléptica, si le quitan la medicación durante una semana, y luego lo dejan en la calle sin comida, con sus propios padres en estados emocionales muy graves...", añade, conmovida, sin terminar su frase.

"Muchas personas han perdido sus medicamentos, así que no hay manera de estabilizar estados que ya eran graves. Ahora es aún peor porque ya no se puede hacer un seguimiento", añade Bohle Carbonell.

En cuanto a las enfermedades menos graves, también están ahí, pero peor. "Antes se veían muchos niños que sufrían de diarrea", describe la joven, "pero no estaban deshidratados. Ahora los ataques de pánico son más fuertes, más intensos, más largos, más difíciles de calmar".

- Hambre y sed -

En la entrada del nuevo recinto, donde se encontraban 5.000 personas el jueves a raíz de una operación de la policía, todos los refugiados deben realizar una prueba de detección del coronavirus.

Según las autoridades, unos 135 dieron positivo el jueves, pero son asintomáticos según fuentes humanitarias.

Para Francisca Bohle Carbonnell, "el covid-19 no es el primer riesgo. Estas personas tienen hambre, no tienen dónde dormir, tienen sed. No tienen acceso a nada. Y la única solución que les proponemos es encerrarse en un nuevo campo".

En las carpas montadas por el gobierno y la ONU, previstas para acoger a 8.000 personas, se han previsto dos zonas de cuarentena.

Sin embargo, para muchos de los trabajadores humanitarios que se encuentran en el lugar, lo primero que hay que hacer es actuar frente al hambre, la deshidratación, el agotamiento y, probablemente muy pronto, la sarna.

cbo/chv/ia/mab/es