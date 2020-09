Nigeria.- Mueren dos policías y cinco civiles en dos ataques en Nigeria

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Al menos dos policías y cinco civiles murieron el jueves en dos ataques ejecutados por personas armadas no identificadas en los estados nigerianos de Sokoto y Katsina, situados en el noroeste y el norte del país, respectivamente.



El primer incidente tuvo lugar en la localidad de Gidan Madi, en Sokoto, donde un grupo armado atacó una comisaría y mató a dos agentes en su interior. El lugar se encuentra ubicado cerca de la frontera con Níger.



El portavoz de la Policía de Sokoto, Muhammed Sadiq, ha detallado que el grupo de atacantes estaba integrado por cerca de cien personas que vestían uniformes militares, al tiempo que ha anunciado la apertura de una investigación, según ha informado el diario nigeriano 'The Premium Times'.



Posteriormente, supuestos "bandidos" mataron a cinco civiles en un ataque en la aldea de Yanteba, en Katsina, en una aparente venganza por la muerte de tres pastores a manos de residentes de la localidad.



En este sentido, el portavoz de la Policía de Katsina, Gambo Isah, ha confirmado que "los bandidos llegaron a la aldea para un ataque en venganza porque tres hermanos fueron atacados hace dos días", tal y como ha recogido el diario nigeriano 'The Guardian'.



Isah ha reclamado a la población que no se tome la justicia por su mano y que deje de atacar a pastores, vinculados a menos por las autoridades y los residentes locales con los grupos yihadistas que operan en la zona.



Los fulani --también conocidos como peul--, un grupo nómada que se dedica al pastoreo y que vive en buena parte de los países del Sahel, es visto con suspicacia por otros grupos, principalmente debido a que los grupos yihadistas han aprovechado el descontento de los peul para engrosar sus filas.



Los ataques armados en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país --donde operan Boko Haram y Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- se han expandido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas.