MTV y Comedy Central pagan multas de exreos en Florida para que puedan votar

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA/Archivo

Miami, 18 sep (EFE).- Los canales de entretenimiento MTV, Comedy Central y VH1 anunciaron este viernes que donarán un cuarto de millón de dólares para ayudar a pagar costos judiciales de exprisioneros de Florida que deben hacerlo como condición para recuperar su derecho al voto.

La iniciativa se suma a otras de artistas y deportistas, como la estrella de la NBA LeBron James, que buscan donar o recaudar fondos para que estos exreos, en su mayoría afroamericanos y de escasos recursos, puedan pagar sus multas judiciales y votar en las elecciones presidenciales del próximos 3 de noviembre.

La nueva ley que estableció el pago de multas y restituciones pendientes fue un golpe para estos "nuevos" votantes de Florida, un estado clave y reñido en las elecciones presidenciales, que en noviembre enfrentarán al presidente Donald Trump con el demócrata Joe Biden.

Se trata de una medida promulgada en 2019 por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien obtuvo este año una victoria en los tribunales frente a grupos de votantes que lo demandaron en busca de eliminar la nueva norma.

"Miles de personas anteriormente encarceladas en Florida no podrán votar este noviembre debido a un fallo judicial reciente de que no pueden emitir su voto hasta que hayan pagado todas sus multas al estado", se lamentó este viernes en su cuenta de Twitter el canal VH1.

La semana pasada, un tribunal de apelaciones al que acudió DeSantis confirmó la ley que requiere que los exreos paguen las tarifas judiciales pendientes antes de que se restablezca el derecho al voto.

Por los menos 1.400 exreos de Florida recobraron el derecho al voto a través de una enmienda que obtuvo una votación de más del 64 % en la elecciones de 2018, pero la ley aprobada en 2019 por el Congreso de Florida, de mayoría republicana, y firmada por DeSantis, condicionó la inscripción para votar al pago de deudas de corte pendientes.

La donación de 250.000 dólares de los canales de entretenimiento, que pertenecen a ViacomCBS, será a la Coalición por la Restauración de los Derechos de Florida, según informó este viernes Erika Soto Lamb, vicepresidenta de impacto social la compañía al canal WLRN.

Esa coalición fue la que impulsó en 2018 la enmienda, que no incluye a aquellos exreos que cometieron crímenes violentos como asesinatos o delitos sexuales.

En noviembre pasado, el cantante y compositor John Legend acompañó en Miami a estos "nuevos votantes" a inscribirse en el padrón electoral, y en julio de este año LeBron James anunció la campaña de recaudación de fondos para estos exreos "Más que un voto", a la que se unió la leyenda del baloncesto Michael Jordan.