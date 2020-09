Mozambique.- Mozambique tilda de "montajes" los vídeos sobre la responsabilidad del Ejército en crímenes contra civiles

01/01/1970 El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi POLITICA AFRICA MOZAMBIQUE INTERNACIONAL NIE ZUGUO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Mozambique ha tildado este viernes de "montajes" los recientes vídeos publicados sobre la responsabilidad del Ejército en abusos y crímenes contra la población civil en el marco de sus operaciones antiterroristas en la provincia de Cabo Delgado (norte).



El ministro de Defensa mozambiqueño, Jaime Neto, ha señalado que las autoridades "están investigando y van a encontrar a la fuente". "Algunos mozambiqueños publican o hacen esas imágenes, las montan y las entregan fuera", ha sostenido.



"Sabemos quiénes son y vamos a desvelarlo un día", ha dicho, antes de acusar a estas personas de "agredir a la nación", tal y como ha recogido el portal mozambiqueño de noticias Carta de Mozambique.



Neto ha reiterado que las Fuerzas Armadas no son responsables de estos supuestos abusos contra civiles y ha vuelto a apuntar a una campaña de propaganda por parte de los yihadistas, ante la nueva polémica causada por un vídeo en el que una mujer es torturada y ejecutada por hombres vestidos con uniformes militares.



El ministro del Interior de Mozambique, Amade Miquidade, afirmó el miércoles que la grabación es parte de una campaña de propaganda de los yihadistas para dañar la imagen del Ejército. El Ministerio de Defensa aseguró el martes que investigaría lo sucedido.



En el vídeo se puede ver a un grupo de personas vestidas con uniforme militar que golpean repetidamente con un palo a una mujer que se encuentra desnuda y a la que posteriormente ejecutan a tiros, realizando varios disparos contra ella incluso después de que cayera al suelo y quedara totalmente inmóvil.



Recientemente, la organización no gubernamental Amnistía Internacional acusó a las fuerzas de seguridad de torturas y abusos contra detenidos durante sus operaciones antiterroristas en Cabo Delgado, al tiempo que pidió que se investigara el citado vídeo.



La provincia de Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques por parte de un grupo islamista al que popularmente se conoce como Al Shabaab pero que no estaría vinculado con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia y está ligado a Al Qaeda.



Además, el grupo yihadista Estado Islámico anunció en 2019 la creación de Estado Islámico en África Central (ISCA), que desde junio de ese mismo año comenzó a reivindicar ataques en la zona. Desde marzo de este año, sus acciones se han intensificado y ha atacado varias ciudades importantes, incluida Mozimboa da Praia, tomada por última vez a mediados de agosto y de la que los insurgentes aún no se habrían retirado.