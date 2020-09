Mozambique.- La Fiscalía de Mozambique pide interrogar al expresidente Armando Guebuza por un escándalo de corrupción

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Mozambique ha reclamado autorización al Consejo de Estado para interrogar al expresidente Armando Guebuza en relación con un escándalo de corrupción relacionado con la deuda del país, que asciende a 2.000 millones de dólares (cerca de 1.770 millones de euros).



Según las informaciones recogidas por el diario mozambiqueño 'O Pais', el exmandatario se ha comprometido a dar las explicaciones que se le pidan, si bien ha argumentado que el caso es "un intento de asesinato político" contra su persona.



"Iré a presentar las aclaraciones solicitadas sin, por contra, expresar nuestra desconfianza en relación con la constante y disconforme actuación de la Fiscalía. Tenemos razones de sobra para no confiar en nuestro Ministerio Público", ha sostenido.



Así, se ha mostrado "convencido" de la petición de la Fiscalía "no es resultado de su interés de ceñirse a la ley ni descubrir la verdad material y hacer justicia, sino continuar una campaña de intento de asesinato político a través del aparato judicial".



El escándalo provocó la detención en febrero del exdirector de los servicios de Inteligencia Antonio Carlos do Rosario y de Teofilo Nhangumele, presidente de tres empresas estatales que se encuentran en el centro del escándalo de préstamos, que ha derivado en arrestos en Reino Unido, Sudáfrica y Estados Unidos.



Los préstamos fueron garantizados por el Gobierno mozambiqueño, pero no los reveló, lo que llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros donantes a suspender sus ayudas, provocando una caída de la divisa y sumiendo al país en una crisis económica.