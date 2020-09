MERCADOS A.LATINA-Monedas ceden y bolsas operan erráticas

(Actualiza con desempeño a media jornada) BOGOTÁ, 18 sep (Reuters) - Las monedas de América Latina se desvalorizaban el viernes a pesar de una caída generalizada del dólar, que no aún no se recupera de un declive del jueves tras la publicación de débiles datos económicos en Estados Unidos. * La divisa estadounidense cayó en la jornada anterior luego de conocerse que el número de estadounidenses que pidió ayuda por desempleo se redujo menos de lo previsto, lo que apunta a un estancamiento en la recuperación del mercado laboral en la mayor economía del mundo. El viernes, el dólar no lograba recuperarse. * En tanto, las bolsas operaban erráticas, siguiendo el comportamiento del referente mercado bursátil de Estados Unidos. * El peso mexicano reducía su pérdida a un 0,7% a 20,9964 por dólar, mientras que el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC revertía la tendencia y se valorizaba un leve 0,1% a 36.168,56 puntos. * En Brasil, el real perdía un 2,14% a 5,3528 unidades por dólar, y el índice de acciones Bovespa se desvalorizaba un 2% a 98.097,56 puntos. * En Argentina, el peso se depreciaba 0,08% a un piso histórico de 75,38 por dólar, mientras que en la bolsa el índice Merval avanzaba un 1,26% a 40.301,83 puntos. * El peso colombiano perdía un 0,58% a 3.737 unidades por dólar y el índice referencial de la bolsa, el COLCAP, subía un 0,21% a 1.194,99 puntos. * En Perú, el sol subía un 0,11% a 3,520/3,521 unidades y el referente de la Bolsa de Lima perdía un 0,22%. * Los mercados de Chile permanecen cerrados por un feriado nacional. Cotizaciones a las 1800 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.106,82 -0,91 -0,7 emergentes MSCI América Latina 2.003,49 -0,2 -31,33 Bovespa Brasil 98.097,56 -2 -15,1738 IPC México 36.062,46 -0,19 -17,18 Argentina MerVal 40.301,83 1,261 32,97 COLCAP Colombia 1.195,17 0,22 -28,11 IPSA Chile 3.729,64 0,35 -26,94 Selectivo Perú 474,5 -0,47 -7,39 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 5,3528 -2,14 -24,93 Peso Mexicano 21,0672 -0,89 -10,10 Peso chileno 762,6 -0,23 -1,13 Peso colombiano 3.728,13 -0,41 -11,84 Sol peruano 3,5197 0,04 -5,93 Peso argentino 75,37 0 -20,36 (Reporte de Luis Jaime Acosta, reporte adicional de María Cervantes. Editado por Javier Leira)