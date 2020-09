Medicamento de Roche reduce necesidad de respirador en estudio

(Bloomberg) -- Roche Holding AG dijo que el medicamento Actemra redujo la necesidad del uso de respiradores en un ensayo clínico de tercera fase en pacientes hospitalizados con covid-19 y neumonía.

Los pacientes que recibieron el medicamento tenían un 44% menos de probabilidades de progresar a respiradores, frente a otros que recibieron cuidados médicos regulares, dijo Roche el viernes.

La prueba fue la primera en mostrar eficacia para tal condición y la primera de Roche centrada principalmente en pacientes de grupos minoritarios. Alrededor del 85% de los 389 pacientes pertenecían a grupos étnicos como hispanos, nativos estadounidenses y negros.

Roche también está estudiando la eficacia del medicamento junto con un antivírico. Ninguna autoridad de salud ha aprobado Actemra para el tratamiento de neumonía asociada al covid-19.

